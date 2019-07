Badetemperaturene skremmer: - Folk er noen pingler

Badetemperaturene holder seg stort sett under 20 grader og skremmer mange fra å hoppe i havet - selv på den solfylte vestfoldkysten.

LARVIK (Nettavisen): Lydhusstranda camping i Brunlanes er fylt til trengsel av gjester, men på stranda er det de færreste som bader. Temperaturen i lufta er 19,9 grader, mens vannet holder 17,7 viser den digitale temperaturmåleren på brygga når Nettavisen er på plass tirsdag formiddag.

- Hva er det folk tenker?

- Folk er noen pingler, erklærer Kine Smith Larsen idet hun stiger opp av vannet sammen med Haakon Fredriksen. Paret bor i Oslo, men har hytte og familie i Larvik kommune helt ytterst i Oslofjorden. Hunden Happy holder seg på land mens de to tar en liten svømmetur.

- Hallo! Hva er det folk tenker? Du bor i Norge, det er 20 grader i vannet. Hopp uti! er oppfordringen fra Smith Larsen, som er fast gjest på Lydhusstranda om sommeren.

AVVENTENDE: Espen og Kristine fra Tønsberg med datteren Ella på Lydhusstranda i Larvik kommune. Foreløpig er det bare Ella som har badet av de tre. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

- Elsker campinglivet

- Vi har ikke badet ennå, bare Ella, men vi skal nok komme oss uti i løpet av sommeren, sier Kristine og Espen fra Tønsberg. De har plassert seg med campingstoler og en oppblåsbar hai på den langgrunne stranda på Lydhus. Datteren Ella (4) har fått på seg solkrem og badedrakt og har allerede vært ute i vannet.

Selv om paret kunne ønske seg varmere vann, stortrives de med campingferie i Norge. Sydentur på sommeren frister ikke, forsikrer de.

- Ungene elsker det jo her, og så lenge de har det bra, så har vi det bra. Det er masse barn å leke med. Her kan de springe rundt selv, herje og bli kjent med nye barn, sier mor.

Familien på fem bor i telt på Lydhusstranda. De har installert seg med to telt, guttene på ti og tolv år har fått et krypinn for seg selv.

17-18 grader i sjøen

Når Nettavisen sjekker badetemperaturene på Yr.no tirsdag, viser oversikten at sjøtemperaturen i Vestfold holder seg under 20 grader foreløpig. Roppestad ved innsjøen Farrisvannet har rapportert inn 21 grader, men fra strendene i Tønsberg, Sandefjord og Larvik er det over alt meldt om 17 til 18 grader.