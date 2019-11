Bahareh og Per vil stifte familie: - Mest lyst til å adoptere

- Ja, vi har begynt å tenke på familie, bekrefter Bahareh Letnes til Nettavisen.

Under gårsdagens finale i «Skal vi danse» bekrefter Bahare Letnes til Nettavisen at hun vil starte familie med Per Sandberg.

- Ja, vi har begynt å tenke på familie. Jeg har mest lyst til å adoptere, for jeg elsker å hjelpe barn som trenger det. Barn som er alene eller som er fattige, sier Letnes til Nettavisen under finalen.

- Først vil jeg prøve å bli fostermor. Det er min største drøm. Å være fostermor er en viktigere jobb enn å bli mor på ordentlig, mener Letnes.

- Jeg har den drømmen når vi har fått etablert oss skikkelig og kommet oss på plass, da skal jeg begynne å planlegge, avslutter hun.

Uttalelsen kommer bare to uker etter at det ble kjent at hun og Per Sandberg har kjøpt hus i Halden.

Paret har deltatt sammen på både «Skal vi danse» på TV2 og «Charterfeber» på TV3 denne høsten.

Per Sandberg var den første til å ryke ut av dansekonkurransen, mens Bahareh røk ut uken etter.

Nettavisen fikk ikke anledning til å snakke med Per Sandberg om familieplanene.