Bakterier funnet i drikkevann i Oslo: Ber folk koke vannet

8000 personer i Oslo har fått beskjed om å koke vannet.

Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune har sendt ut kokeanbefaling for et mindre område ved Etterstad i bydel Gamle Oslo, og på Teisen i bydel Alna.

Årsaken er at det er funnet bakterier i drikkevannet.

Se kartet øverst i saken om du bor i det berørte området.

- Vi tar prøver rutinemessig i hele byen, og et av punktene har gitt et utslag. Det vil si at vi har tatt flere prøver, og mens vi venter på resultatene av de nye prøvene så sender vi ut en kokeanbefaling, sier kommunikasjonssjef Kjetil Bjørnsrud i Vann- og avløpsetaten til Nettavisen.

Det er totalt 8000 personer som er berørt, og som er varslet om kokeanbefalingen.

- Vi har tatt nye prøver i dag og skal ta flere i morgen, og så venter vi svar onsdag ettermiddag, sier Bjørnsrud, som viser til at en kokeanbefaling er standard prosedyre ved funn av bakterier.

«Årsaken til at vi anbefaler å koke drikkevannet er funn av bakterietypen Clostridium perfringens. Ved slike hendelser varsler vi om kokeanbefaling rutinemessig ifølge føre-var prinsippet. Kokeanbefalingen er i samråd med helsemyndighetene», skriver Oslo kommune på sine nettsider.

Alle beboere som er berørt er blitt varslet via sms. Kokeanbefalingen gjelder fra 13. januar klokken 10.30, og inntil ny beskjed blir gitt.

Rådet fra kommunen er å gi drikkevannet et oppkok før bruk. Helserelaterte spørsmål besvares av helsemyndighetene i Oslo, på telefonnummer 23 44 00 00.