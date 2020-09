Banebrytende for Nord-Norge

Ta plass, lukk dørene. Nå er Nord-Norgebanen på skinner.

Denne kommentaren ble først publisert i Nordnorsk Debatt. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

Arbeiderpartiets programkomite går inn for å bygge Nord-Norgebanen. Forslaget kommer til å bli vedtatt på landsmøtet til neste år.

Nyheten ble sluppet tirsdag, og er bokstavelig talt et banebrytende gjennombrudd for det som i langt over et århundre har vært en kampsak for nordlendingene. Arbeiderpartiet ser Nord-Norgebanen til Tromsø i sammenheng med dobbeltspor på Ofotbanen og løsninger for nullutslipp på Nordlandsbanen mellom Bodø og Trondheim.

Motstanderne har forsøkt å isolere det til et Tromsø-prosjekt. Det har aldri vært sant. Tvert imot har det vært selve symbolet på slitesterkt nordnorsk fellesskap. Husk at Nordlandsbanens far, skolemannen Ole Tobias Olsen i Rana, sa at han aldri ville slå seg til ro før jernhesten var ført fram til Tromsø.

Det fikk pioneren Olsen aldri oppleve. Men 96 år etter sin død er hans nordnorske drøm nærmere realisering enn noen gang tidligere. Det forutsetter antakelig et regjeringsskifte neste høst. I Høyre er det nemlig ingen entusiasme for Nord-Norgebanen. Der er holdningen at landsdelen må velge mellom vei og bane.

Det hører til sjeldenhetene at Arbeiderpartiet navngir et enkelt samferdselsprosjekt på denne måten i partiprogrammet. Men nå har det altså funnet sted et kvantesprang.

Det hadde ikke skjedd uten sterke nordnorske pådrivere som Bjørnar Skjæran og Cecilie Myrseth i programkomiteen. Det er liten tvil om at de har møtt på kvist i et parti der hovedtyngden i komiteen som skal snekre fremtidens Ap-politikk, har tilhold i de folkerike områdene i sør.

I et sånt lys er det ganske imponerende at duoen har jobbet fram et historisk taktskifte som ikke har noe som helst med distriktspolitikk å gjøre. Det er ingen almisse til Nord-Norge, et stort og samfunnsbyggende prosjekt som skal binde sammen og gjøre Norge til et helt land.

Altså ikke noe Norge skal gjøre for å subsidiere landsdelen i nord, men for å styrke seg selv som nasjon. Nord-Norgebanen har potensial til å bli et kinderegg for sysselsetting, godstransport, klimapolitikk og stadfesting av suverenitet i det arktiske Norge.

For Arbeiderpartiet ville det ganske enkelt ikke vært mulig å gå inn i neste års valgkamp uten et klart standpunkt til en sak som får blodet til å bruse blant velgerne i nord. Togskinner i nord har blitt et symbol på likeverd. Nå forsøker partiet å skru av stoppekranen, og stanse velgerlekkasjen til SV og Senterpartiet.

Det er denne type saker som kan bli grunnmuren i arbeidet for å vinne Nord-Norge tilbake og etablere nye velgerallianser, i et nordnorsk habitat der Jonas Gahr Støre har fått så mye juling den siste tiden.

Partiets fall i Nord-Norge de siste to-tre årene har vært dramatisk og smertefullt. Nord-Norge har vært Arbeiderpartiets sterke hovedpulsåre i norsk politikk. Men på et punkt gikk den gamle samfunnskraften seg vill. Det historiske limet i nord ble brutt i stykker av tåkeprat og utydelige kompromisser.

Forrige uke viste en meningsmåling at 76 prosent av nordlendingene mener Nord-Norgebanen bør bygges. Det er altså et folkekrav. Og nå har Arbeiderpartiet lagt øret til bakken og lyttet. Da spiller det jo mindre rolle at det lett kan virke som man er tvunget i kne av folkemeningen. Uansett var det en avstand til grasrota partiet ikke kunne leve med.

Over tid hadde Arbeiderpartiet begynt å ta Nord-Norge for gitt. Det har straffet seg på brutalt vis. Oppslutningen har sunket mot bunnen som en snørelaus jarstein. Nå viser partiet en etterlengtet vilje til å bygge landet i nord.

Det kan ikke bare leses som en anerkjennelse av Arbeiderpartiets historiske funksjon i Nord-Norge. Det er helt avgjørende for framtidstroen når alle pilene for befolkningsutvikling peker i feil retning.

De mange som har kjempet en lang og seig kamp for jernbane i nord har blitt møtt med hån og latterliggjøring. Men de har stått han av - og nå har de fått en heftig revansj.

I alle fall helt til bokholderne i finansdepartementet begynner å bruke kalkulatoren.

I mellomtiden kan de heise flagget og håpe realpolitikken ikke tar livet av det hele. I motsatt fall blir Arbeiderpartiet stående i historien som den politiske konduktøren som åpnet døren for Nord-Norgebanen mellom fjord og fjell. Da kan det bli honnørbillett til Jonas Gahr Støre.