BankID for mobil er nede

BankID sliter med systemet for sine Telenor-kunder.

Det betyr at ingen med Telenor-abonnement kan bruke BankID på mobil til å logge seg inn på ulike tjenester.

BankID opplyser at de jobber med å rette feilen.

- Det startet klokken 0945 og vi har ikke tidsestimat for når feilen er rettet, sier kommunikasjonsjef Hanne Kjærnes i BankID til Nettavisen.

- Vi er veldig lei oss for at det igjen er problemer for Telenor-kundene. Hvis man må logge seg inn, så kan de bruke kodebrikken, sier Kjærnes.

Dette er langt fra første gang at Telenor-abonnenter mister muligheten til å logge seg inn med BankID på mobil. I 2019 skjedde det blant annet i november og september. Les egne saker her og her.

- Hvorfor er det stadig problemer for Telenor-kundene?

- Når feilen er knyttet til en spesiell teleoperatør, så skyldes det at feilen ligger der. Vi jobber sammen med Telenor for å finne ut hvor i kjeden feilen ligger, sier Kjærnes.

Hun sier at de også jobber for å forbedre stabiliteten for Telenor-kundene.