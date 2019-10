Barbra Streisand delte et «grusomt» bilde av Donald Trump

Skuespillerinnen Barbra Streisand skaper debatt etter å ha delt et bilde av president Donald Trump på Twitter.

NEW YORK (Nettavisen): Det kontroversielle bildet ble delt på Twitter i helgen, og viser Donald Trump som blir drept av hælen til Nancy Pelosi, lederen av Representantenes hus og den høyest plasserte demokraten i det politiske hierarkiet i USA.

Streisands publisering av bildet skjedde i kjølvannet av forrige ukes feide mellom Pelosi og Trump etter møtet de hadde i Det hvite hus, der begge i etterkant gikk til kraftige angrep på hverandre.

Gikk viralt: 12.000 kommentarer

Bildet som Barbra Streisand delte i helgen, eller tegningen, har gått viralt og har så langt fått over 8000 likes og over 12.000 kommentarer.

I kommentarfeltet får Streisand alt fra ros til beinhard kritikk for å ha delt bildet. Flere medier og flere på Twitter omtaler også bildet som «grusomt».

En av dem som er ute og kritiserer bildet, er Trumps sønn, Donald Trump jr..

Han reagerer på at flere medier ikke er ute og kritiserer bildet og delingen.

Dette er derimot ikke første gang Streisand går hardt ut mot president Trump.

Tidligere har hun blant annet uttalt at Donald Trump fikk henne til å legge på seg vekt. I 2018 kom Barbra Streisand også ut med et nytt album, og i sangen «Don't Lie to Me» tar hun et tydelig oppgjør med Donald Trump.

I løpet av helgen har hun også kommet med flere andre angrep og lagt ut flere andre Twitter-meldigner om Trump. Se dem her:

Barbra Streisand er også kjent for å være en fan av Barack Obama.

«Trump har sammenbrudd»

Delingen av Trump som blir drept av hælen til Pelosi, kom som sagt etter forrige ukes «oppgjør» mellom Pelosi og Trump i Det hvite hus.

På møtet kalte president Trump demokraten Pelosi for en tredjeklasses politiker, mens hun kontret med at «Trump har sammenbrudd».

Møtet fant sted onsdag i forrige uke, og det var Trumps regjering som hadde kalt inn til møtet for å diskutere situasjonen i Syria.

Her er Nancy Pelosi og Barbra Streisand sammen på Pre-GRAMMY Gala i februar i år. Foto: Neilson Barnard/Getty Images/AFP

Det skjedde etter at Representantenes hus med stort flertall hadde vedtatt en protest mot Trumps ordre om tilbaketrekking av USAs soldater fra landet, noe som ble vedtatt med 354 mot 60 stemmer.

Slikt tverrpolitisk enighet er sjelden vare i Kongressen i USA, der skillelinjene mellom partiene er knallharde. Møtet mellom Pelosi og Trump skal langt på vei ha artet seg som en ren krangel, ifølge en demokratisk rådgiver som AP har snakket med.

– Med deg leder alle veier til Putin

Trump skal ha åpnet med å skryte av et brev han har sendt til Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. I brevet advarer Trump Erdogan om «ikke å være dum» og mot å «slakte» kurderne. Trump holdt en «lang, bombastisk monolog», sier rådgiveren.

ORDKRIG: Dette bildet tatt av staben i Det hvite hus viser Demokratenes Nancy Pelosi i diskusjon med USAs president under onsdagens mye omtalte møte. Foto: (Det hvite hus)

Pelosi nevnte deretter avstemningen i Representantenes hus, og demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, begynte å lese opp en uttalelse fra tidligere forsvarsminister James Mattis der generalen argumenterer for hvorfor USA bør ha styrker i Syria.

– Verdens mest overvurderte general. Vet du hvorfor? Han var ikke tøff nok. Jeg erobret IS, skal Trump ha svart.

Deretter sa Pelosi at Russland alltid hadde ønsket seg fotfeste i Midtøsten, og at de nå hadde sikret det, med USAs tilbaketrekking.

– Med deg leder alle veier til Putin, sa Pelosi. Deretter skal krangelen ha startet for alvor.

Trump om Pelosi: «En veldig syk person»

– Jeg hater IS mer enn du gjør, sa Trump til Pelosi på ett punkt.

– Det vet du ikke, svarte Pelosi.

– Er planen din å stole på syrerne og tyrkerne, skal demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, ha skutt inn.

– Planen vår er å trygge det amerikanske folket, skal Trump ha svart.

– Det er ikke noen plan, det er et mål, kontret Pelosi.

Deretter rettet Trump oppmerksomheten mot Pelosi, klaget over Barack Obamas «røde linje» i Syria-politikken, og skal ha kalt henne en tredjerangs politiker. Demokratene forlot deretter møtet.

Pelosi uttalte på vei ut av møtet at Trump så ut til å ha hatt et slags «sammenbrudd», og at de måtte dra fordi presidenten ikke klarte å innse sakens realiteter.

Trump uttalte senere at det var Pelosi som hadde sammenbrudd, og kalte henne «en veldig syk person».

(Nettavisen/NTB)