Bare MDG garanterer grønn politikk

Det har velgerne i Oslo skjønt. Det er utrolig at stortingsrepresentant for Oslo Ap, Siri Gåsemyr, har behov for å imøtegå dette. Hun burde heller rydde på Aps klimaloft.

Av Hulda Holtvedt, nasjonal talsperson for Grønn Ungdom

Hvem som fortjener mest ros for de miljøseire vi har vunnet sammen i Oslo er uinteressant. For MDG og Ap er jo på samme lag i hovedstaden. Vi har nye ambisiøse planer for Oslo.

Det er krevende og inspirerende å innføre verdens mest ambisiøse klimapolitikk. Ny sykkelsatsing. Renere luft. Oslo Ap burde derfor bruke energi på enda bedre klimaløsninger for Oslo, men ikke minst påvirke Ap sentralt, som er en grå miljøsinke.

Gåsemyr virker nærmest fornærmet over at MDG vinner grønne velgere, noe som er vanskelig å forstå. Hun skriver at «Lan Marie Berg sa nylig at MDG er garantisten for fortsatt grønn politikk. Jeg føler et sterkt behov for å imøtegå den påstanden. Det er synd at MDG bruker sin troverdighet på klima til å drive skyggeboksing mot en innbilt motstander».

Å føle sterkt behov for å imøtegå at MDG er en garantist for grønn politikk, noe de fleste velgere er enig i, er utrolig. Vi driver ingen skyggeboksing. Vi jobber for egen politikk, gode klimaløsninger og høyest mulig oppslutning. Akkurat som Ap.

Så hele argumentet til Gåsemyr vitner først og fremst at det er valgkamp, og at både MDG og Ap prøver å få flest mulig til å stemme på eget parti.

MDG synes det er mest relevant å fortelle at et blått skifte i Oslo vil være en katastrofe for klima og miljø. Det er i dag umulig å vite hvilken miljøpolitikk et blått styre i Oslo vil føre. Derfor bruker MDG energi på å snakke om egen politikk, ikke kritisere vår samarbeidspartner i Oslo.

Det viktigste er ikke hvem som skal ha æren av det vi har fått til, men hvor mange grønne seire vi skal vinne i neste periode.

Ap må diskutere med seg selv

Hva Oslo Arbeiderparti virkelig kan bidra med er å påvirke partiet nasjonalt fra grått til grønt. Uansett om statsministeren har vært blå, rød eller gul, har norsk klimapolitikk vært en flopp.

Dagens regjering forverrer situasjonen. Et nasjonalt Ap med reell klima- og miljøpolitikk vil hjelpe. Det er bra både Gåsemyr og Espen Barth Eide i Oslo Ap har forstått dette. Men det gjenstår en formidabel jobb med å overbevise Ap nasjonalt om det samme.

Veien virker fortsatt lang før Ap diskuterer hvordan og når oljealderen skal slutte. Sånn Ap og Høyre driver sin klima- og petroleumspolitikk går det ikke opp: Vi kan ikke både være klimavennlige og dele ut nesten 100 nye oljekonsesjoner, som ble gjort senest i mai.

Ap forstår nok dette. Nå må de ta debatten med seg selv.

Ap - fra grått til grønt?

MDG har i Oslo skapt verdens mest ambisiøse klimapolitikk. Sammen med Ap. Det går vi på valg for å fortsette med. Med MDG som garantist for grønn politikk.

Men skal MDG kunne samarbeide med Ap nasjonalt, må resten av Ap snart dilte etter Oslo. Så lenge Erna Solberg og hennes oljepolitiske bestevenn Jonas Gahr Støre fører nøyaktig samme politikk, blir det grønne skiftet bare snakk.

Oslo Ap må hjelpe partiet nasjonalt fra grått til grønt.

MDG i Oslo har skapt klimahistorie, nye grønne løsninger og verdens mest ambisiøse klimastrategi. Der ligger Ap et hestehode foran høyresiden, som må slite med Bompengepartiet og Frp.

Men fortsatt er det slik at bare MDG garanterer grønn politikk.