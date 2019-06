Barn hentet fra Syria landet i Norge

Litt over halv elleve mandag kveld landet SAS-flyet med de fem norske barna som er hentet ut av al-Hol leiren i Syria, i Norge.

Flyet med de fem foreldreløse søsknene og et stort følge landet på Gardermoen noe før ventet tid mandag kveld. Etter landing ble flyet dirigert over mot den militære delen av flyplassen.

Da flyet hadde stanset kom barna i alderen ett til sju år ut av flyet, ett av dem tilsynelatende i et barnesete som ble båret av en i følget. De større barna kom hånd i hånd og i følge med et stort antall følgepersoner. Vel nede på norsk jord ble de fraktet vekk i en hvit minibuss.

Kilder opplyste til VG tidligere mandag at barna ble hentet av et SAS-fly fra Arbil i Nord-Irak mandag ettermiddag. SAS bekreftet overfor avisen at de fløy på oppdrag fra Utenriksdepartementet.

Sårbare barn

– Jeg er glad for at fem foreldreløse norske barn som har vært i al-Hol-leiren i Syria, nå er på vei til Norge. Dette er barn som har opplevd ting barn ikke skal oppleve. De er spesielt sårbare barn fordi de er alene, og derfor har vi prioritert dem. Jeg vil takke alle som har bidratt i dette krevende arbeidet, uttalte statsminister Erna Solberg (H) etter at det ble kjent at barna var på vei til Norge.

På en pressekonferanse mandag sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) at arbeidet med å hente ut de fem søsknene har vært krevende og at det av hensyn til barnas sikkerhet i den beryktede leiren har vært viktig å holde prosessen skjult.

– De fem barna er norske statsborgere, påvist gjennom DNA-testing. Analysene er utført av Rettsmedisinsk institutt. De har fått pass i tråd med ordinære norske regler, sier hun videre.

Søstre passet barna

Foreldrene til de fem barna er en etnisk norsk kvinne (30) fra Oslo og en afrikansk mann (31). Foreldrene reiste til Syria for å knytte seg til IS. Faren antas å være død, mens moren har status som forsvunnet.

De fem barna skal ha blitt tatt vare på av de to norsksomaliske søstrene fra Bærum som dro til Syria som tenåringer i 2013. Kvinnene, som selv har født to barn hver mens de har oppholdt seg i Syria, sier til Aftenposten at de vil at barna deres som norske statsborgere skal få komme tilbake til Norge, men setter som krav at de som barnas mødre skal få være med.