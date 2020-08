Barn hentet opp av sjøen og fløyet til sykehus

Barnet kan ha vært i vannet i cirka tre minutter etter å ha blitt hentet opp av sjøen i en båthavn i Kvinnherad i Vestland, torsdag kveld.

- Kvinnherad. Husnes. 19.35. Meldt at barn har vært i sjøen i Husnes båthavn. Barnet kan ha vært i vannet i ca tre minutter. Barnet er fløyet til Haukeland i luftambulanse. Mor til barnet segnet om på stedet og blir også fløyet til Haukeland. Tilstand til de to er ukjent for politiet, skriver Vest politidistrikt på Twitter.

- Barnet ble behandlet i ambulanse på stedet, og fløyet til Haukeland sykehus i luftambulanse, sier operasjonsleder ved politiets opperasjossentral, Per Algrøy, til Bergensavisen.

Avisen Kvinnheringen skriver at det ble satt i gang livredning på stedet, og at barnet ble sendt til Haukeland sykehus like før klokken 20.30 sammen med moren.

Mor og barn er utenlandske borgere, og politiet er fremdeles på stedet for å undersøke omstendighetene videre.

- Vi tror ikke de var om bord i en båt, men vi har ikke oversikt over hva som har skjedd helt enda, sier Algrøy til Bergensavisen.