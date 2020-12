Barn innlagt på St. Olavs hospital med livstruende skader – to personer er siktet

Politiet i Trøndelag etterforsker mulig vold mot et barn og har siktet to omsorgspersoner. Tilstanden til barnet er livstruende, opplyser politiet.

Politiet har startet etterforskning etter at de mandag 7. desember fikk melding fra sykehuset om at et barn ble innlagt med indre skader fredag 4. desember.

– På bakgrunn av de opplysningene vi fikk fra helsepersonell, besluttet politiet å starte etterforskning, sier Silje Noem, politiadvokat i Trøndelag politidistrikt, til NTB.

Hun sier at Trøndelag politidistrikt har satt store ressurser på saken og at Kripos bidrar aktivt i etterforskningen.

– Alle saker som omhandler mulig vold mot barn, tar politiet svært alvorlig. Vi prioriterer saken høyt og har startet en bred etterforskning. Vi er i en tidlig fase og jobber med flere hypoteser, både at det kan være medisinske årsaker og påført skade, sier Noem.

To personer med relasjon til barnet er siktet i saken og vil bli fremstilt for varetektsfengsling i Trøndelag tingrett torsdag. Begrunnelsen er at politiet mener det er fare for bevisforspillelse.

– Vi er i en tidlig fase i etterforskningen, så opplysninger om barnet og om de siktede vil vi ikke gå ut med nå.

Barnets tilstand er fremdeles livstruende, opplyser politiet. De pårørende blir tatt hånd om av kommunens kriseteam og politiets pårørendekontakt.

