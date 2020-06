Barn som har blitt eksponert for koronaviruset kan bli alvorlig syke i etterkant

I etterkant av eksponering av koronaviruset kan noen barn få høy feber, magesmerter, kvalme og få svikt i vitale organer.

Denne immunreaksjonen kan bli såpass alvorlig at barnet må legges inn til intensivbehandling, hvor flere av dem får hjertesvikt. Det skriver Tidsskriftet for Den norske legeforening i en pressemelding.

Les også: Nye anslag: Så lang tid tar det før koronakrisen er over (+)

De skriver videre at flere barn med denne tilstanden har blitt behandlet ved Oslo universitetssykehus denne våren. Tidsskriftet henviser til en ny artikkel, hvor sykdomshistorien til et barn i sen barneskolealder presenteres.

Les også: Barnelege: - Mye større sjanse for at barn blir alvorlig syke av vanlige virus enn koronavirus

- Det er under fem barn som har blitt innlagt, men det har rammet helt friske barn, sier Astrid Elisabeth Rojahn, overlege og spesialist i pediatri ved infeksjonsmedisinsk avdeling, barneklinikken på Oslo Universitetssykehus, til Nettavisen.

Ifølge forskerne er det viktig at foreldre og leger er oppmerksomme på at denne tilstanden kan forekomme hos barn som har vært eksponert for koronaviruset, ettersom disse barna kan trenge spesialisert behandling raskt.

Truende hjertesvikt

Barnet fikk først et negativt testresultat etter å ha tatt prøver fra nese og svelg, men legen mistenkte likevel at barnet hadde koronaviruset. Etter hvert fikk barnet truende multiorgansvikt og hjertesvikt, står det i artikkelen. Da en antistofftest ble tatt senere viste testen seg å være positiv.

Les også: - Hundrevis av barn kan ha dødd av covid-19 i dette landet

- Det er viktig at foreldre og leger er oppmerksomme på at denne tilstanden kan forekomme hos barn som har vært eksponert for sars-CoV-2, for disse barna kan trenge spesialisert behandling raskt, sier Rojahn.

Ingen dødsfall

Det er imidlertid få barn og unge som har fått påvist koronaviruset i Norge, og de færreste har blitt lagt inn på sykehus. Det har heller ikke blitt registrert noen dødsfall i Norge blant pasientene under 20 år.

- Det er viktig å påpeke at det er veldig få barn det er snakk om. De fleste barn får moderate eller ingen symptomer. Barn er også i liten grad smitteførere. Det har vært få syke barn, sier Rojahn avslutningsvis til Nettavisen.