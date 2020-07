Barn som selger nakenbilder

Sosiale medier byr på en ny hverdag for foreldre. Jenter i tenårene legger ut prisliste for salg av seksualiserte bilder og videoer på Snapchat. Foreldre må på banen.

Av Barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse (KrF).

Politiets nettpatrulje har den siste tiden blitt oppmerksom på et fenomen hvor jenter i tenårene selger bilder og video av seksuell karakter med prisliste på Snapchat.

Tenåringsjenter er fremdeles barn. Det er viktig å huske på. Det betyr at foreldrene har et ansvar for å engasjere seg i sine barns hverdag, inkludert hva barna gjør i sosiale medier og i andre digitale kanaler. Disse jentene er ikke nødvendigvis gamle nok til å ta innover seg hvilke konsekvenser salg av nakenbilder kan ha. Bildene kan komme på avveie og jentene kan komme i kontakt med personer som ønsker å utnytte dem.

Vi foreldre må hjelpe barna våre med å ta fornuftige valg i den digitale hverdagen. Barna må lære nettvett, lenge før de blir tenåringer. I den opplæringen er det viktig at vi foreldre er gode rollemodeller og bevisste på hvordan vi selv opptrer i sosiale medier. Tenk på hva du selv legger ut eller kommenterer. Og dersom du føler at du ikke har nok kunnskap om sosiale medier og nettvett, finnes det god hjelp å få på ulike nettsteder, slik som på foreldrehverdag.no, medietilsynet.no og barnevakten.no – for å nevne noen.

Ida Lindtveit Røse (Krf) er barne- og familieminister mens Kjell Ingolf Ropstad er i pappapermisjon. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Jeg mener at influencere har et stort ansvar her. Som forbilder for unge jenter og gutter bør de stå sammen for å fremme etisk forsvarlig virksomhet på sosiale medier. Jeg tror at det er fullt mulig å tjene penger som influencer og samtidig være et godt forbilde for tenåringer. Det finnes det mange gode eksempler på. Med støtte fra Barne- og familiedepartementet har en rekke bloggere og influencere gått sammen og utviklet etiske retningslinjer mot kroppspress i sosiale medier.

Svært mange foreldre er bekymret for barns nettbruk. Derfor er det viktig at foreldre, skoler og politiet snakker med barn og unge om bruk av nett og sosiale medier. Da kan vi avdekke utrygg nettbruk og gripe inn så tidlig som mulig. Som samfunn så må vi ta på alvor de utfordringene våre barn står overfor i møte med en digital hverdag.