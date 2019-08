Barndomsvenninne av moské-siktede: – Trodde ikke han kunne skade en flue engang

En barndomsvenninne av den 21 år gamle siktede mannen fra Bærum beskriver ham som en snill og ydmyk person.

Det er VG som har intervjuet kvinnen som skal være en venninne av 21 år gamle Philip Manshaus, som nå er siktet for drapsforsøk og drap etter skytingen i al Noor-moskeen. Politiet har også funnet en død kvinne i en bolig i Bærum og politiet setter de to hendelsene i sammenheng. Manshaus er derfor siktet for både drap og drapsforsøk.

– Folk er helt sjokkerte. Man tenkte at han var en så ydmyk og snill person at han ikke kunne ha skadet en flue engang, sier kvinnen til VG.

Hun sier til VG at hun ikke har hatt mye kontakt med den siktede de siste årene, men hun skal ha gått på barne- og ungdomsskole med den ham, og beskriver ham som skoleflink, glad og en som hadde mye respekt i det sosiale miljøet han var del av. Hun skal aldri ha hatt inntrykk av at han hadde høyreekstreme holdninger.

– I gjengen han var en del av, var det flere som hadde en annen etnisk opprinnelse, så jeg fikk aldri noe inntrykk av at han var rasist.

VG har også snakket med flere som har hatt kjennskap til den siktede, og får blant annet bekreftet av en annen venninne at han skal ha hatt mye respekt blant folk og han blir beskrevet som ydmyk og blid.

Søndag bekreftet politiet under en pressekonferanse at det ble avfyrt skudd ved moskeen i Bærum lørdag ettermiddag. De opplyste også at de nå mener de står overfor et forsøk på terror.

– Kartleggingen har vist at gjerningspersonen har høyreekstreme holdninger. Han har uttrykt holdninger til støtte for Quisling, og har innvandringskritiske holdninger, sier fungerende enhetsleder ved Oslo politidistrikt Rune Skjold søndag.

- Vi jobber nå tett sammen med pst. Vi har som del av etterforskningen prøvd å få tak i en god del vitner der han har hatt tilhold.

Den drapssiktede mannen har vært i avhør natt til søndag. Ifølge politiet ønsket ikke den drapssiktede da å forklare seg og de vil gjøre nye forsøk på avhør søndag.