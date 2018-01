Barnehage søker fritak i bomringen

Privat barnehage har engasjert advokat og søker nå om å få fritak fra ny bomring.

Forus Private Barnehage AS (FPB) i Stavanger ligger like innenfor den

kommende bomringen rundt Forus-området.

Eierne av barnehagen mener de rammes spesielt hardt, siden en betydelig andel av foreldrene jobber utenfor Forus-ringen, og derfor vil få opp til flere ekstra passeringer per dag. Levering og henting foretas også stort sett i rushtiden, da makssatsen på 44 kroner per passering slår inn.

«Det virker urimelig at noen foreldre skal måtte betale betydelige bompenger for å levere barna i barnehage innen bostedskommunen, mens andre slipper dette», heter det i brevet fra advokatfirmaet Simonsen

Vogt Wiig ifølge Stavanger Aftenblad (krever abonnement).

Etter dagens bompengeordning får foreldre søke om individuelle fritak for kjøring av egne barn til barnehage forutsatt at bolig, barnehage og bomstasjon er innenfor samme kommune. Når den nye ordningen trer i kraft fra oktober 2018, er det planlagt at denne særordningen skal vekk, skriver Aftenbladet.

Statens argument for at dagens fritaksordning avvikles, er at det vil komme ny bussvei på Forus, og at denne vil redusere behovet for levering med bil.

Dette bestrider barnehagen og viser til at bussveien ikke vil være i full drift før tidligst 2021. Barnehagen ber primært om et fritak på permanent basis, sekundært om et fritak inntil Bussveien er fullt utviklet.

Både Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune har bedt staten utrede muligheten for å få til fritak for barnefamilier ved levering og henting i barnehage.

Advokatkontoret og barnehagen mener at det ikke har blitt foretatt noen grundig utredning av dette, annet enn et temmelig bryskt nei fra Statens vegvesen, skriver Stavanger Aftenblad.

