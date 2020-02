Barnehagebarn smittet med meslinger i Oslo

Helsestasjonen åpner for vaksinering lørdag.

Saken oppdateres!

Barnet går i Margarinfabrikken barnehage og er under 15 måneder, og har dermed ikke fått MMR-vaksinen. Det skriver Aftenposten og Dagsavisen.

– Vi kan ikke utelukke at flere barn er smittet i barnehagen, men vi kan forhindre at mange flere blir syke gjennom et aktivt vaksinetilbud akkurat nå, sier smittevernoverlege Tore W. Steen i Oslo kommune.

Barnet skal riktig nok være i bedring.

Ifølge avisen er det 66 barn som er under 15 måneder og dermed sannsynligvis ikke vaksinert i Margarinfabrikken barnehage, som til sammen har 461 barn.

- Meslinger er smittsomt i flere dager før sykdommen bryter ut, så andre barn i barnehagen kan ha vært utsatt for smitte, sier Steen videre.

Foreldrene til barn i Margarinfabrikken har nå mottatt et brev hvor de blir oppfordret til å kontakte helsestasjonen de sogner til. Lørdag blir derimot alle bedt om å vaksinere barn, og andre som trenger ny vaksine, på Sagene helsestasjon.

Meslinger regnes å være den mest alvorlige barnesykdommen da den føre til ettersykdommer. Den kan også være dødelig, selv om det sjeldent forekommer, skriver Store medisinske leksikon.

Det er også en av de mest smittsomme sykdommene man kjenner til.