Barneministeren vil blinke ut kommuner som ikke følger opp fosterbarn

Mange kommuner følger ikke godt nok opp fosterbarn. Nå varsler barneminister Linda Hofstad Helleland (H) et system der de verste kommunene pekes ut.

– Vi innfører nå et trafikklyssystem som tydelig vil vise hvilke kommuner som svikter. Det vil tydeliggjøre hvilke kommuner som ikke ivaretar tilsynet med barn i fosterhjem, sier Helleland til VG.

Bakgrunnen for det nye systemet for oppfølging er en kartlegging VG gjorde i februar, som viste at hvert fjerde fosterbarn ikke får det antallet tilsyn loven krever at de skal ha. I 2016 rammet dette 2.100 barn.

Kommunene er pålagt å føre tilsyn med fosterbarn så ofte som nødvendig, og minimum fire ganger i året. Gjennomgangen viste at minst 242 kommuner svikter i tilsynet av fosterbarna. I minst 71 kommuner har over halvparten av alle fosterbarna ikke fått tilstrekkelig tilsyn, og i et titall kommuner har tilsynet sviktet for samtlige barn kommunen har ansvaret for.

Trafikklyssystemet som nå skal innføres, vil i praksis innebære at det utarbeides halvårlige oversikter og vurderinger av hvordan ulike kommuner følger opp fosterbarn. Hva som skal til for at det skal lyse «rødt», er foreløpig uavklart.

– Å stå på den «røde listen» vil ikke være spesielt attraktivt for noen ordførere eller rådmenn, sier Helleland.

(©NTB)

Mest sett siste uken