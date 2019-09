Barneministerens pinlige taushet

I denne situasjonen produserer FrP vemmelige og menneskefiendtlige annonser, mener Erling Borgen.

Av Erling Borgen, professor, journalist, filmskaper, forfatter og samfunnsdebattant.

Jeg sier det som det er: FrP er en skam for norsk politikk og for norsk politisk debatt. Barneflyktninger drukner på sin ferd over havet. De som kommer levende frem, sperres inne på lukkede mottak i Malta.

FrPs syvende justisminister sier at norske skip ikke må redde flyktninger på åpent hav. De 365 flyktningene som ble reddet av et norsk skip, tas i mot av seks EU-land. FrP-Norge nekter og gir blaffen i oppfordringene fra EU .

I denne situasjonen produserer FrP vemmelige og menneskefiendtlige annonser. Hvem er det som tenker ut dette søppelet?

Hva sier barne- og familieminister, Kjell Ingolf Ropstad fra KrF? Han sier ingenting. Så vidt jeg har fått med meg, har han ikke kommentert de iskalde annonsene og oppdateringene fra FrP. Ropstad er også helt taus om skandalen med IS-barna

Dette er først og fremst Ropstads eget ansvar. Men det er også ansvaret til norske journalister. Hvorfor stilles ikke barneministeren til ansvar i NRK/Politisk Kvarter?

Jonas Gahr Støre har måttet svare for, at han ikke har hatt detaljkunnskap om hvor familiearven hans har vært plassert. NRK har presentert dette som en oppsiktsvekkende «avsløring». Jeg kaller det en patetisk drittpakke.

Hvorfor innkaller ikke NRK familieministeren og stiller ham kritiske spørsmål om FRP – og regjeringens menneskefiendtlige flyktningpolitikk?

Hvis NRKs «gravende journalister» ikke kommer på relevante spørsmål og problemstilliger, kan jeg gjerne sende noen i posten.

Innlegget ble først publisert på Borgens Facebook-side, og er gjengitt med tillatelse