Barnepsykolog er dypt bekymret for Greta Thunberg

En av Australias mest ledende barnepsykologer er bekymret for den 16 år gamle svenske klimaaktivisten.

NEW YORK (Nettavisen): Den kjente barnepsykologen Michael Carr-Gregg uttrykker bekymring for tilstanden til Greta Thunberg, etter å ha sett hennes tordentale hos FN på mandag.

Carr-Gregg sammenligner Greta Thunberg med unge TV-stjerner, og mener at den svenske 16-åringen burde få behandling - ettersom han frykter hun vil kunne rammes av utbrenthet.

- Jeg frykter at det skal gå med henne som med mange barn som har blitt TV-stjerner; At de blir utbrent og at det potensielt får et katastrofalt psykologisk utfall, sier han til radiokanalen 3AW.

- Jeg er bekymret over at vi bruker et barn

- Samtidig vil jeg gjøre det klart at jeg ikke er noen klimafornekter. Jeg tror faktisk på at vi må gjøre mye mer for å redde planeten vår, sier psykologen.

- Jeg er bekymret over at vi bruker et barn som dette, som unektelig burde få behandling fordi hun sier at hun har hatt anoreksia, hun sier hun har Asberger syndrom og hun sier at hun har slitt med depresjon, sier barnepsykologen.

- Hvis dette var mitt barn, er ikke jeg som forelder sikker på at jeg hadde satt dem på verdensscenen, sier han til radiokanalen.

Michael Carr-Gregg gir samtidig uttrykk for frykt for jentas fremtid, hennes nåværende psykologisk tilstand og hvordan dette kan påvirke andre ungdommer.

Fanget opp i et «dommedag-scenario»

Under sin FN-tale tirsdag skjelte den 16 år gamle jenta rett og slett ut verdenslederne.

– Vi er ved begynnelsen av en masseutryddelse, og alt dere kan snakke om, er penger og eventyr om evig økonomisk vekst. Hvordan våger dere! sa hun.

Psykologen sier at han reagerer på ordbruken hennes.

- Det sender ut en beskjed til andre tenåringer om at de kan snakke til voksne på denne veldig, veldig avvisende måten, sier barnepsykologen Michael Carr-Gregg i det ti minutter lange intervjuet.

Han starter for øvrig intervjuet på følgende måte:

- Er jeg en dårlig person fordi jeg mener at barn ikke burde brukes til politisk propaganda? Det er spørsmålet. Og jeg mener hun blir det, sier han.

Michael Carr-Gregg sier det er flere ting som opprører ham etter å ha sett FN-talen til Greta Thunberg.

- Den ene er at det virker som hun er fanget opp i et «dommedag-scenario», hvor hun massivt overdriver trusselen som en følge av klimaendringene. Og det har en mangel og en effekt, fordi det skaper denne eksistensielle frykten hos våre barn, som igjen fører til disse klimastreikene, når de burde vært på skolen, noe de ikke er. Fordi de i stedet veiver rundt med skilt, overbevist om at verdens ende er nær, sier han.

- Min kritikk går ikke så mye på henne, men på foreldrene hennes og klima-aktivistene som bruker henne skamløst, sier psykologen. Foto: FN

«Gretafobi» eller «Gretamania»

- Jeg tror hun nå har satt seg selv i senteret av enten en verdensomspennende «Gretafobi» eller «Gretamania» - og det synes jeg ikke noen 16-åring skal gjøre, sier han i intervjuet.

- Jeg mener, hun går jo til og med ut mot Donald Trump, og har utvekslinger der på Twitter. Men min kritikk går ikke så mye på henne, men på foreldrene hennes og klima-aktivistene som bruker henne skamløst, sier Carr-Gregg.

- For det er ingen tvil om at hun er brilliant, og lidenskapelig. Hun er en fantastisk merkevare, som på en måte fremstår som om hun kan redde planeten nærmest på egen hånd - og torturerer ubrukelig politikere, legger han til.

- India og Kina kommer ikke til å høre henne

- Problemet er at for India og Kina, som er nødt til å gjøre noe med sine utslipp, kommer hun ikke til å spille noen rolle. De kommer ikke til å høre på henne. Hun setter oss opp for en massiv skuffelse. Det er en hel verden som burde presse disse landene, ikke en 16 år gammel jente. Hun burde være tilbake på skolen, sier psykologen.

- Den andre interessante tingen her er at, siden hun er 16 år gammel jente, så får ingen lov til å argumentere mot substansen i hennes argumenter. Vi må alle liksom legge oss ned og akseptere det, sier Carr-Gregg.

Thunberg: - Jeg kan ikke fatte det

Etter FN-talen har Greta Thunberg fått massiv støtte, men hun er også utsatt for kritikk og sjikane.

I et Facebook-innlegg onsdag kveld norsk tid slår Greta Thunberg hardt tilbake mot haterne, løgnerne og alle konspirasjonsteoriene.

- Her er vi igjen … Som mange av dere har fått med seg, er haterne mer aktive enn noen gang - de er etter meg, mitt utseende, mine klær, min oppførsel og mine forskjeller, skriver hun og legger til:

- De kommer opp med enhver tenkelig løgn og konspirasjonsteori. Det virker som om de er villige til å gjøre alt for å få avverge fokuset, siden de er så desperate etter å ikke snakke om klimaet og den økologiske krise. Å være annerledes er ikke en sykdom, og den beste og mest nøyaktige vitenskapen er ikke meninger, men fakta, skriver 16-åringen.

Hun tar deretter et kraftig oppgjør med de voksne som angriper henne og andre barn.

- Jeg kan ikke fatte hvorfor voksne mennesker velger å bruke sin tid på å plage og true tenåringer og barn som promoterer vitenskap, når de kunne gjøre noe godt i stedet. Jeg tror de rett og slett føler seg truet av oss. Men verden er i ferd med å våkne. Ser dere i gatene på fredag, skriver hun.

Greta Thunbergs tordentale: - Helt unik

En av dem som var til stede i FN-bygget under Thunberg-talen og som fikk høre talen på nært hold, var klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V). Elvestuen uttalte til Nettavisen at han er imponert over det hun sa.

- Hun snakket på vegne av sin generasjon og har et berettiget sinne på vegne av dem. Hun er den tydeligste stemmen for sin generasjon og forteller hva som må gjøres. Og vitenskapen hun bruker, som den i talen i dag, den er korrekt. Og det er helt riktig at vi har så dårlig tid, sier Elvestuen.

Miljøministeren mener Thunberg har en svært viktig posisjon i miljøkampen fremover.

- Hun har fått en stor og sterk posisjon sammen med alle klimastreikerne over hele verden. Hun er i en unik posisjon, vi må huske det bare et ett år siden hun satt alene utenfor Riksdagen, og nå er hun en av dem det både lyttes mest til og som det kommenteres mest om på et klimatoppmøte.

- Hele den internasjonale diskusjonen har endret seg på grunn av dette, hun er en talsperson for dette, sier Elvestuen til Nettavisen.

