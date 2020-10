Barnetrygden økes med 3600 kroner

- Et historisk løft for småbarnsfamiliene.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og regjeringen øker barnetygden til en prislapp på omtrent 1,1 milliard i året.

Det skriver VG tirsdag kveld.

Over målet

I fjor økte Ropstads regjering barnetrygden med 3600 kroner for barn under 7 år. Nå dobler samme mann det beløpet.

Statsbudsjettet for 2021, som skal legges fram på onsdag, inneholder nemlig et forslag om å øke barnetrygden på ny med 300 kroner i måneden for barn opp til fylte 6 år.

Det bekrefter Ropstad til Nettavisen.

Endringen gjelder fra 1. september 2021 og gir en årlig økning på 3600 kroner.

- Samlet gir det 7200 kroner økning over to år, til barnefamilier. I tillegg fikk alle i 2019 en økning i barnetrygden på 1000 kroner, den første økningen av barnetrygden siden 1996; totalt 8200 kroner til småbarnsfamilier, sier han til VG.

- Historisk løft

Ropstad viser også til at beløpet er over målet de fikk støtte for i Granavold-plattformen.

Der står det nemlig at barnetrygden skal opp til 7200 kroner.

- Regjeringen økte barnetrygden for alle barn for første gang på 20 år fra mars 2019, og økte den ytterligere for barn opp til fylte 6 år i september 2020. Sammen med den foreslåtte økningen i 2021 er dette et historisk løft for småbarnsfamiliene, og et viktig krafttak mot barnefattigdom, skriver Ropstad til Nettavisen.

KrF-lederen mener økningene er gode penger for de som ikke har mye fra før av. Han trekker også fram at sosialhjelpmottakere skal få nyte godt av økningene.

