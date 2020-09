Barr hudflettes for uttalelse: - Verste inngripen siden slaveriet

Får massiv kritikk fra demokrater. Stabssjef i Det hvite hus sliter også med å forsvare justisministerens uttalelser.

USAs justisminister William Barr får massiv kritikk etter en opptreden denne uken. Barr tok til orde for at pålagte koronarelaterte restriksjoner på delstatsnivå, som for eksempel nedstengning (lockdown), var kun overgått av slaveri når det gjelder historisk inngripen i sivile rettigheter.

- Du vet, det å innføre en nasjonal nedstengning, bli hjemme-ordre, er som husarrest. Med unntak av slaveriet, som er en annen type innskrenking, er dette det største inngrepet på sivile rettigheter i amerikansk historie, sa Barr under en opptreden på Hillsdale College i Virginia onsdag, ifølge Politico.

Videre påpekte Barr at den nasjonale responsen på pandemien burde heller veiledes av politikere og folkevalgte enn av medisinske eksperter og vitenskapsmiljøet.

- Personen i den hvite frakken er ikke den store spåmannen som kan komme med den rette beslutningen for samfunnet. Et fritt folk tar sine beslutninger via sine valgte representanter, sa Barr.

Presidentkandidat Joe Biden gikk til frontalangrep på justisminister William Barr under et såkalt drive-in Town Hall-møte i Pennsylvania på torsdag. Foto: Jonathan Ernst (Reuters)

- Det samme som å sette folk i lenker?

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden var blant dem som gikk til hardt angrep på Barr.

- Har noen av dere noensinne tenkt at det å følge anbefalingene til vitenskapsmiljøet for å redde ditt og andres liv, er tilsvarende slaveri, det å sette folk i lenker? sa Biden under et valgkamparrangement i Pennsylvania torsdag, ifølge Associated Press.

- Jeg har aldri noensinne trodd at jeg skulle få se en så gjennomført, totalt uansvarlig administrasjon, sier Biden og henviser til Trump-administrasjonen som Barr er en del av.

Kongressmedlem og demokrat, James Clyburn, sier til CNN at Barrs uttalelser er det latterligste, mest tonedøve og skrekkeligste han noensinne har hørt fordi de feilaktig sammenligner slaveri med tiltak som skal redde liv.

- Slaveri handlet ikke om å redde liv. Det handlet om å undertrykke liv. Denne pandemien er en trussel mot menneskeliv, sa han.

Flere har også påpekt, deriblant tidligere statsadvokat Renato Mariotti på Twitter, at Barr har åpenbart et kunnskapshull i amerikansk historie, ettersom han tilsynelatende har glemt at USA tvang japansk-amerikanere i interneringsleirer under andre verdenskrig.

- Jeg er ikke kjent med sitatet

Barr får også dempet og til dels motvillig kritikk fra sine egne i Det hvite hus. Stabssjef i Det hvite hus, Mark Meadows, ble konfrontert under en pressekonferanse torsdag med Barrs uttalelser om at koronarestriksjonene er den verste inngripen i sivile rettigheter i USAs historie siden slaveriet.

Meadows forsøkte innledningsvis å forsvare Barrs uttalelser, som han tilsynelatende ikke var kjent med. Deretter kom det et oppfølgingsspørsmål fra en journalist.

- Men er det virkelig de verste i historien? Hva med japanske interneringsleirer? spør en journalist under en pressekonferanse torsdag.

- Jeg er ikke kjent med sitatet. Åpenbart har det vært en rekke ganger hvor sivile rettigheter har blitt tråkket på, og når vi først ser på innesperring under tvang, så er de tøffe. Å sammenligne dem (koronarestriksjoner red.anm.) med japanske interneringsleirer. Jeg vet ikke om han trakk den sammenligningen. Jeg ville absolutt ikke gjort det, sa Meadows.

- Jeg forstår. Jeg har ikke sett sitatet, svarte Meadows på et annet oppfølgingsspørsmål.