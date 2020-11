Barth Eide om Pentagon-drama: - Over ting å bekymre seg for i USA nå, står nok dette helt øverst

- Vi håper at dette er krampetrekninger til en sint, gammel mann som ikke aksepterer at verden ikke går hans vei, sier tidligere forsvarsminister Espen Barth Eide.

Trump-administrasjonen har nettopp utført gjennomgripende utskiftninger i Pentagon, og byttet ut høytstående sivile Pentagon-topper med Trump-lojalister. Det skjer ett døgn etter at president Donald Trump avskjediget forsvarsminister Mark T. Esper.

Amerikanske medier skriver at utskiftningene har utløst alarm blant militære og sivile tjenestefolk i Pentagon.

Til sammen har fire høytstående sivile tjenestefolk i Pentagon, inkludert Esper, enten blitt sparket eller sagt opp selv siden mandag. Utskiftningene skjer noen dager etter at Joe Biden ble valgt til USAs neste president, og bare drøyt to måneder før Donald Trump må forlate Det hvite hus.

Nettavisen har intervjuet én av Norges mest erfarne forsvars- og utenrikspolitiker. Stortingsrepresentant Espen Barth Eide (Ap) har erfaring som både tidligere utenriksminister og forsvarsminister. Han er bekymret for utviklingen.

- Jeg kjenner både Pentagon (Forsvarsdepartementet) og US State (Utenriksdepartementet) godt. Det som er viktig å vite med Pentagon, er det utgjør både den politiske og militære ledelsen. Forsvarsministeren, Joint Chief of Staff (forsvarssjefen) og topplederne for de ulike våpengrenene sitter i Pentagon, sier Barth Eide til Nettavisen.

- Slik jeg kjenner det amerikanske forsvaret, er de veldig opptatt av at de tjener landet og konstitusjonen. Det virker på meg at det er en økende bekymring i selve forsvaret for hva Trump vil kunne finne på å bruke Pentagon til, sier Barth Eide.

- Dette bekymrer meg mest akkurat nå

- Som tidligere forsvarsminister og utenriksminister, og statssekretær i begge departementene, har jeg hatt mye med både Pentagon og State å gjøre. Det er viktig å forstå at Pentagon er en mye viktigere institusjon enn Utenriksdepartementet i USA. Forsvarsministeren anses nesten som å være nummer to i rekken etter presidenten. Det er en veldig viktig stilling med ansvar for verdens største maktapparat, sier han.

- Vi får se om disse utskiftningene er de siste krampetrekningene til Trump, eller om han har planer om å gjøre mer. Utskiftningene i Pentagon er den utviklingen som bekymrer meg mest i USA akkurat nå. Og nå hevdes det i flere amerikanske media at han pønsker på å gjøre det samme med lederne for CIA og FBI, sier Barth Eide.

Espen Barth Eide kjenner flere av personene som tjenestegjorde i Pentagon under Obama-administrasjonen. Han sier flere av dem er bekymret for det som nå skjer i Pentagon. Foto: Ole Berg-rusten (NTB)

- Krampetrekninger til en sint, gammel mann

- Medier i USA hevder at utgående forsvarsminister Esper prøvde å begrense Trumps ønske om en prematur tilbaketrekning av amerikanske styrker fra Afghanistan. Kan det tenkes at Trump vil finne på å innfri valgløftet sitt om å avslutte alle amerikanske kriger ved en totalt tilbaketrekning av soldater i Midtøsten, Barth Eide?

- Trump er fortsatt Commander in Chief (øverstkommanderende for forsvaret red.anm.). Det er først og fremst presidenten som bestemmer i utenrikspolitikken og over bruken av forsvaret. Presidenten har mye mer makt ute enn hjemme – presidenten får jo ikke gjennom noen budsjetter eller lover uten godkjenning i Kongressen , så begrensningene på hjemlig politikk er større. Så i prinsippet kan han gjøre litt av hvert så lenge han sitter med den kontrollen, sier han.

- Men amerikanske offiserer, ikke minst toppledere for våpengrenene i Pentagon, har et slags eget ansvar for ikke å utføre ordre som strider med grunnloven. Fullmaktene til Commander in Chief er innskrenket av grunnloven. Det er jo faktisk en demokratisk og konstitusjonell rettsstat vi snakker om her, sier Barth Eide.

- Vi håper at dette er krampetrekninger til en sint, gammel mann som ikke aksepterer at verden ikke går hans vei, og at det ordner seg i løpet av noen dager eller uker når opptellingen i alle delstatene er helt ferdig. Men på listen over ting å bekymre seg over i USA nå, står nok utskiftningen i Pentagon helt øverst, sier Barth Eide.

Barth Eide mener det Det hvite hus preges av en bunker-mentalitet. Bildet viser en soldat utenfor inngangen til vestfløyen, som signaliserer at presidenten er på plass i Det ovale kontor. Foto: Evan Vucci (AP)

Bunker-mentalitet

President Trump nekter som kjent å erkjenne valgresultatet, og fremmer i stedet en rekke udokumenterte påstander om valgfusk. Trump har riktig nok fått støtte av republikanske tungvektere som senatsleder Mitch O'Connell og justisminister William Barr til å bruke rettsvesenet til å bestride valgresultatet.

- Det hvite hus framstår nå stadig mer som at de har gått inn i en bunker-mentalitet hvor korreksjoner utenfra ikke blir godtatt, sier Barth Eide.

Joe Biden har fått et tydelig mandat av folket til å styre USA de neste fire årene. Foreløpige tall (opptellingen er ikke helt ferdig ennå) viser at han har fått en oppslutning på 50,8 prosent. Dermed slår han Ronald Reagans oppslutning på 50,7 prosent som Reagan fikk i presidentvalget mot sittende president Jimmy Carter i 1980. Biden har altså fått den høyeste oppslutningen en utfordrer har hatt siden Franklin D. Roosevelt i 1932.

- Minner om noe man ser i autoritære stater

- Høytstående tjenestefolk i Pentagon, som CNN har snakket med, bruker språkbruk som diktatorisk for å beskrive utskiftningene. Hva tenker du om det ordvalget?

- Det å ikke ville gå av etter et lovlig demokratisk valg, er jo ofte slik diktatorer blir skapt. Mange ledere som vi vil beskrive som diktatorer i dag, har en gang blitt valgt av folket, men så blitt sittende ved makten i ettertid. De vil ikke akseptere resultatet når de taper et valg. Jeg tror virkelig ikke det vil skje i Amerika. Jeg tror grunnloven og institusjonene vinner. Jeg er trygg på at USA forblir et demokrati og at den neste presidenten heter Joe Biden, sier Barth Eide.

- Men det Trump, sønnene hans Eric og Donald jr. og deres nærmeste krets driver med akkurat nå, minner jo faktisk om noe man ser i autoritære stater. Det viser hvor viktig sterke institusjoner er. Det heter seg jo at makt korrumperer. Det ser nesten ut som om Trump har mistet gangsynet, i den grad han har hatt det før, når det gjelder hva embetet tiltaler ham å gjøre. Det er fint å få makt fra folket, men det er minst like fint og viktig å overlate den til andre på en fredelig måte, sier Barth Eide.

President Trump har sendt ut sønnene Eric og Donald jr. i bresjen for å fremme og spre udokumenterte påstander om valgjuks, samt presse republikanske tungvektere til å stille seg bak presidentens valgfusk-påstander.

Enkelte republikanere tyr til drastiske grep for å grave fram angivelig bevis for valgfusk i valgkampen. Viseguvernør i Texas, Dan Patrick, har nylig utlovet en dusør på opptil én million dollar (9 millioner kroner) for tips om valgfusk.

Christopher C. Miller (55) er utnevnt til fungerende forsvarsminister og blir dermed sjef for den amerikanske militærmakten de neste 70 dagene. Foto: Tom Williams (AP)

- I et demokrati er makten avgrenset når du har den, og den er avgrenset i tid. Da må du enten få den på nytt eller gi den fra deg, sier Barth Eide.

- Erfaringer fra demokratibygging i Øst-Europa, Afrika og Asia, som regionale organisasjoner som Europarådet, OSSE og Den afrikanske union har jobbet mye med, viser at det ikke nødvendigvis er det første demokratiske valget som er mest utfordrende, men valg nummer to. Utfordringen ligger i det at en leder har blitt vant med maktens privilegier, sier den tidligere utenriks- og forsvarsministeren.

Eide sier at Trumps motvilje til å erkjenne valgnederlaget sender farlige signaler ut i verden.

- Man risikerer å sende et signal til aspirerende autokrater om at det går an å gjøre det på denne måten.

Stemplet Obama som «terrorleder»

Den omstridte og pensjonerte brigadegeneralen, Anthony Tata, er en av Trump-lojalistene som har fått ny toppstilling i Pentagon. Tata har tidligere kommet med utallige islamfiendtlige og krenkende uttalelser, og har fremmet ulike konspirasjonsteorier, ifølge CNNs KFile som driver gravejournalistikk knyttet til sosiale medier. Han har blant annet omtalt Barack Obama som en «terrorleder».

Tata ble nominert til stillingen som undersekretær i Pentagon tidligere i sommer, men nominasjonen ble trukket tilbake grunnet tverrpolitisk motstand. Han nyter riktig nok støtte i Det hvite hus, men selv republikanere i Senatets forsvarskomité signaliserte at de ikke ville godkjenne nominasjonen.

Tata overtar stillingen til James Anderson, som valgte å si opp jobben dagen etter at sjefen Mark T. Esper ble oppsagt. Anderson har en av de viktige politiske stillingene i Pentagon, og hadde følgende beskjed til staben sin siste dag på jobben:

- Jeg forlater dere med den viten om at laget vil bestå, uavhengig av hva som skjer framover. Jeg oppfordrer alle til å forbli fokusert på oppdraget, forbli upolitisk og aldri glemme deres avlagte ed til embetet, sa Anderson.

Speaker Nancy Pelosi (demokrat) sier at sparkingen av Esper er forstyrrende bevis for at president Trump har tenkt å bruke sine siste dager i embetet på å skape kaos i det amerikanske demokratiet og i hele verden. Foto: Erin Scott (Reuters)

- Pentagon-ansatte frykter utskiftningene

CNN skriver at en rekke militære og sivile kilder i Pentagon frykter utskiftningene vil bane vei for tiltak som Pentagon tidligere har vært negative til. Ett av tiltakene som nevnes, er å anvende Insurrection Act, som gir presidenten anledning til å mobilisere amerikanske militærstyrker og nasjonalgarden på amerikansk jord under spesielle omstendigheter.

Les også: Hvor mye skade kan Donald Trump gjøre de siste ukene?

Et annet scenario er å overkjøre militære råd, og hente hjem soldatene fra Afghanistan innen jul. Det militære rådet har vært klinkende klart, og bunner i konkrete betingelser for å kunne gjennomføre en forsvarlig amerikansk tilbaketrekning.

Betingelsene går ut på at Taliban bryter båndet til al-Qaida og at de gjør framskritt i fredssamtaler med den afghanske regjeringen. Disse betingelsene er for øyeblikket ikke innfridd.