Bastholm gravid – planlegger permisjon før valgkampen

MDG-leder Une Bastholm venter sitt andre barn i april og skal ut i foreldrepermisjon i fire måneder før valgkampen begynner i august.

– Jeg kommer til å hoppe på et tog i fart, til den mest intense fasen av valgkampen, sier hun til VG.

Bastholms permisjon skal etter planen vare fra april og ut juli. I august og i ukene før valget 13. september skal hun være tilbake.

Les også: Fyrer løs mot klimapolitikken til Ap: - Mer radikalt har vi knapt sett

Nå skal landsstyret i Miljøpartiet De Grønne bestemme hvordan de skal velge Bastholms erstatter blant de to nestlederne Kriss Rokkan Iversen og Arild Hermstad. Bastholm fastslår at begge to er dyktige og erfarne, og at de kan håndtere partiet og valgkampen godt.

– Det føles derfor veldig trygt og riktig, sier hun.

(©NTB)