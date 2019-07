Båt i ferd med å synke ved Åkra på Karmøy

Klokka 17.54 fikk politiet melding om en båt som er i ferd med å synke like ved Åkra havn.

(Haugesunds Avis): – Skal være personer i sjøen. Noen skal være tatt opp av sjøen, ukjent om alle er oppe. Nødetatene på vei til stedet, samt helikopter, skriver Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

Like over klokka 18.15 kan operasjonsleder Helene Stand fortelle at alle personene som befant seg i båten skal være tatt opp av sjøen.

- Brannvesenet melder fra stedet at alle personer skal være tatt opp fra sjøen. Foreløpig ukjent om noen av personene er skadd eller ei, opplyser Strand.

Hovedredningssentralen i Sør-Norge opplyser på Twitter at personene i sjøen, blir plukket av annen mindre båt.

- Båter samt redningshelikopter er på stedet. Alle nødetater rykker ut inntil kontroll på situasjonen. Kystradio Sør går ut med Mayday kall for området, skriver de på Twitter.

Klokken 18.30 skriver Hovedredningssentralen i Sør-Norge at redningsaksjonen er over.

- KL1821 bekreftet totalt 3 personer involvert i ulykken, alle ok. HRS kansellerer alle båt ressurser og helikoptre. Personene ivaretas videre av nødetatene. HRS takker for god respons fra alle involverte.

