Båtfolket rømmer til land: - Spent på hva natta bringer

Meteorologenes advarsler skaper en spent stemning langs sørlandskysten.

KRAGERØ (Nettavisen): Gjennom hele helgen har det kommet en stri strøm av småbåter inn til større gjestehavner mellom Østfold og Kristiansand. Trykket har økt betraktelig søndag, etter gjentatte advarsler fra vær- og sjøfartsmessige kapasiteter som Meteorologisk Institutt og Redningsselskapet. Kristian Gislefoss virket oppriktig bekymret på båtfolkets vegne da han svingte værstokken i NRK Dagsrevyen.

- Det været vi har nå er som en typisk høstdag, sa vakthavende meteorolog Hanne Beate Skattør til Nettavisen tidligere søndag.

Storm er meldt

Det meldes om vinder opp mot storm styrke ved Færder ved innseilingen til Oslofjorden, og da er det farlig med små farkoster på bølgene.

Stort klarere kan det knapt sies som Redningsselskapet sier det på Twitter. De er i aksjon langs hele kysten og er høyt skattet blant båtfolket med den tryggheten de utgjør.

Værfaste i Kragerø

«Når danskeferja er innstilt pga været, bør du også innstille den planlagte båtturen din.»

Det er et utsagn Reidun og Bjørn Andreassen har små problemer med å skrive under på. Nettavisen møter dem i gjestehavna i Kragerø, hvor de har ligget i ro siden onsdag. Ekteparet fra Larvik er i følge med flere andre i familien i to andre båter, og er skjønt enige om at de ikke løsner fortøyningene før værmeldingene endres radikalt.

- Det er rolig her inne nå søndag kveld, men litt lenger ute er det ikke hyggelig, fastslår Bjørn.

- Vi hadde en litt tøff overfart over Rakke fra Larvik og ser det er enda verre nå. Derfor har jeg lovet kona å ikke reise før det roer seg betraktelig.

Kona er glad de er enige om å bli værende. Og hun er godt fornøyd med at det ble nettopp Kragerø de «strandet» i, bare uker etter at de begge ble pensjonister i vår.

- Det var godt å komme seg ut etter koronarestriksjonene, men nå er vi fast igjen. Da er det ikke så verst å ha hytte på vannet og å være i Kragerø, den absolutt fineste byen å sitte fast i, sier Reidun Andreassen.

Når vi snakker med dem søndag kveld er de spent på om meteorologenes illevarslende meldinger slår til. Overalt i gjestehavna følger folk oppmerksomt med på værmeldingene på VHF-en, de sjekker fortøyningene en ekstra gang og har sikret løse gjenstander som lettbåter og surfebrett ekstra godt.

- Vi er spente på hva natta bringer, bekrefter Bjørn Andreassen.

Oppdatert værvarsel

Sent søndag kveld har Yr.no oppdatert sine vindvarsler, og disse tyder på at forholdene blir hakket roligere enn først fryktet. Det meldes sterk kuling (18 m/s) ved Færder fyr, men et gult farevarsel (moderat fare) viser med all tydelighet hvilke utfordringer båter i sjøen vil møte inn i en ny uke.