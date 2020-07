Båtfører klarte ikke blåse i alkometer - tatt inn til legevakt

Politiet satte inn helikopter for å holde øye med båtføreren.

Klokken 19.26 lørdag kveld meldte Oslo-politiet ifra om en båtfører som ifølge de første meldingene var beruset, og befant seg litt utenfor bryggen i Holmsbu i Asker. Politiet valgte å sende ut helikopter for å holde øye med personen.

Etter hvert kom politibåten frem til stedet. Da ble det rapportert at båtføreren var synlig beruset, men at det ikke var noen skade på verken person eller båt.

En time etter den første meldingen skriver politiet at mannen var så beruset at han ikke klarte å blåse i alkometeret. Ambulanse er nå på vei for å ta en vurdering på hans helse.

Klokken 21.07 oppdaterer politiet med:

– Mannen klarte til slutt å blåse, og det viste seg at han hadde veldig høy promille. Han blir kjørt videre til legevakten.