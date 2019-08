Båtulykke i Namsos: Mann omkom og kvinne livstruende skadd

En mann er bekreftet omkommet etter at en fritidsbåt gikk på et skjær utenfor Namsos natt til torsdag. En kvinne er livstruende skadd.

Mannen i 40-årene ble erklært død ved ankomst til sykehuset, skriver politiet i en pressemelding.

På en pressekonferanse torsdag ettermiddag opplyste politiet at kvinnen som var involvert i ulykken, har livstruende skader, skriver Trønder-Avisa.

Den avdøde mannen vil bli obdusert. Politiet arbeider med å varsle pårørende.

Alle nødetater rykket ut etter at et vitne meldte om ulykken klokka 1.43 natt til torsdag. På et skjær i fjorden utenfor Namsos fant de daycruiseren et stykke opp på land.

Paret ble først betegnet som alvorlig skadd. De ble fraktet i båt til land og fløyet med luftambulanse til sykehuset Namsos.

Samtidig ble det gjort søk i området og i sjøen for å se om flere personer kunne ha vært med i båten. Klokka 4.42 meldte politiet at de avsluttet søket. Det ble konkludert med at ingen flere hadde vært med.

– De som er skadd, er en mann og en kvinne, som er eierne av båten, sa operasjonsleder Wenche Johnsen i Trøndelag politidistrikt.