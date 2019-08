Båtulykken i Namsos – traff to skjær

Politiet bekrefter overfor VG at båten etter båtulykken i Namsos traff et annet skjær før den ble liggende på Lokkaskjæret i Namsfjorden.

Konklusjonen er basert på undersøkelser gjennomført av Havarikommisjonen og kriminalteknikere fredag. Andre funn etter undersøkelsene vil bli offentliggjort mandag.

Kjæresteparet Ingrid Aune (33) og Eivind Olav Kjelbotn Evensen (43) døde etter at fritidsbåten de satt i, havnet på et skjær utenfor Namsos natt til torsdag. Evensen ble erklært død ved ankomst til sykehuset, mens politiet torsdag ettermiddag opplyste at også Aune var død.

Fredag morgen var det en markering ved rådhuset i Malvik etter ulykken hvor ansatte, politikere og pårørende etter den avdøde Ap-ordføreren var samlet. Mange har uttrykt sin sorg over kjæresteparet som omkom i ulykken.

