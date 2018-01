BBC: Nord-Korea sender delegasjon til OL i Sør-Korea

Nord-Korea sender «høyt rangerte delegater» til De olympiske leker i Sør-Korea neste måned, ifølge BBC.

Nord- og Sør-Korea møttes natt til tirsdag i det første møtet mellom de to landene på to år.

Samtalene skulle i hovedsak dreie seg om en mulig nordkoreansk deltakelse under OL i Pyeongchang.

Det var Nord-Koreas leder Kim Jong-un som i sin nyttårstale først uttrykte ønsker om å sende utøvere til OL. Deretter svarte sørkoreanske myndigheter med å invitere til høynivåsamtaler.

En av Sør-Koreas delegater som deltok i samtalene, Chun Hae-sung, sier til pressen at de under møtet ba om at de to landene arrangerer familiegjenforening samtidig som OL går av stabelen. Det skriver nyhetsbyrået AFP.

Flere millioner mennesker ble separert fra hverandre i løpet av krigen på Korea-halvøya mellom 1950 og 1953. De fleste har aldri fått se igjen familiemedlemmene på den andre siden av grensen som skiller de to koreanske statene.

Representanter for Sør-Korea og Nord-Korea skal ha startet høynivåsamtalene ved grensebyen Panmunjom med å ønske hverandre et godt nyttår.

Verden følger spent med mens de to landene går i sitt første møte på to år i den demilitariserte sonen som skiller de to landene. Hvert av landene har fem delegater til stede.

Ifølge Sør-Koreas gjenforeningsdepartement som CNNsiterer, åpnet representantene møtet med å ønske hverandre et godt nyttår. Den sørkoreanske gjenforeningsministeren Cho Myoung-gyon skal ha tatt sin nordkoreanske motpart Ri Son-gwon i hånden og sagt: «Det var lenge siden». Cho spurte så om det kalde været i nord hadde bidratt til en ukomfortabel reise.

– Elver og fjell er dypfryste. Men det vil ikke være en overdrivelse å si at det interkoreanske forholdet er enda kaldere, skal Ri ha svart, og lagt til:

– Men folkets ønske om forbedring i både forhold og dialog, er like sterkt som en understrøm dekket av et tykt lag med is. Men dets utrettelig styrke har ført til dette verdifulle møtet.

OL

Samtalene skal i hovedsak dreie seg om en mulig nordkoreansk deltakelse under OL i Pyeongchang i februar. Like før møtet sa Cho, som leder den sørkoreanske delegasjonen, at han håpte OL vil være et «arrangement for fred og et springbrett for bedre interkoreanske forbindelser».

Det var Nord-Koreas leder Kim Jong-un som i sin nyttårstale først uttrykte ønsker om å sende utøvere til OL. Deretter svarte sørkoreanske myndigheter med å invitere til høynivåsamtaler.

Andre saker

Til tross for at samtalene i hovedsak skal dreie seg om OL, påpekte Cho dagen før møtet at de ønsker å ta opp flere temaer.

– Vi vil forberede oss på samtaler om familiegjenforening og muligheter for å redusere militære spenninger, sa han, ifølge Yonhap.

Ri, som leder Nord-Koreas delegasjon, sa like før møtet:

– La oss gi folket en verdifull nyttårsgave.

Forrige gang de to landene møttes på høyt nivå var i desember 2015, og tirsdagens møte blir dermed sett på som et tegn på gryende diplomatisk tøvær.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her

Mest sett siste uken