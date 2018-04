BBC: Prins Charles etterfølger dronning Elizabeth som leder for Samveldet

De 53 landene som er med i Samveldet av nasjoner, har formelt godkjent at prins Charles etterfølger dronning Elizabeth som samveldets leder, ifølge BBC.

Beslutningen ble tatt bak lukkede dører under et toppmøte ved Windsor slott fredag ettermiddag, skriver BBC. Også Sky og en rekke andre britiske medier melder det samme.

Nyheten kommer etter at 91-årige dronning Elizabeth personlig ba om at sønnen skulle bli hennes etterfølger under et toppmøte mellom lederne i Samveldet av nasjoner.

–Det er mitt oppriktige ønske at Samveldet fortsetter å tilby stabilitet og kontinuitet for framtidige generasjoner – og vil beslutte en dag at prinsen av Wales en dag vil overta det viktige arbeidet som ble påbegynt av min far i 1949, sa den britiske dronningen.

Kort tid før hennes tale hadde prins Charles holdt en uformell innsalgstale der han ba om å ta over lederskapet for Samveldet av nasjoner.

– Samveldet vært en fundamental del av livet mitt så lenge jeg kan huske, sa han.

Rollen som leder i Samveldet går i utgangspunktet ikke i arv, og enkelte har tatt til orde for at lederskapet bør gå på rotasjon mellom de ulike landene som er med.

(©NTB)

