BBC: Sir Sean Connery er død

Den verdensberømte Bond-skuespilleren er død, melder BBC.

Connery ble 90 år gammel.

Skotten er mest kjent for å være den første James Bond-skuespilleren i den enormt vellykkede filmrekken, med hovedrollen i syv filmer mellom 1962 og 1983.

Den første filmen var «Dr. No» i 1962.

Connerys andre filmer inkluderte The Hunt for Red October, Indiana Jones and the Last Crusade og The Rock.

Hans skuespillerkarriere strakte seg over flere tiår, og han vant blant annet en Oscar, to Bafta-priser og tre Golden Globes. Oscar-prisen kom i 1988, da han ble kåret til beste birolle etter sin innsats i The Untouchables, hvor også Robert De Niro og Kevin Costner var med.

Han ble slått til ridder av dronning Elizabeth II i 2000 for hans bidrag til filmbransjen.

Han fikk American Film Institute sin Lifetime Achievement Award 8. juni 2006, og pensjonerte seg etter dette.

Hans siste rolle på skjerm ble «The League of Extraordinary Gentlemen», som kom i 2003.