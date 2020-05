BBC: USA vil ta opp rekordstort koronalån

USAs gjeld vokser stadig. Koronakrisen gjør at myndighetene vil ta opp et rekordstort lån på 3.000 milliarder dollar. Bildet er fra et møte i Det hvite hus 1. mai der legemiddelselskapet Gilead Sciences' toppsjef Daniel O'Day møtte president Donald Trump. Foto: NTB Scanpix