Beboer på sykehjem i Oslo har testet positivt for korona for andre gang

Det skriver Oslo kommune i en pressemelding.

En beboer på sykehjem i Oslo har testet positiv for covid-19 for andre gang. Beboeren testet positivt for covid-19 både våren 2020 og i går. Det er første gang dette skjer på et sykehjem i Oslo.

– Det at vi nå har fått det første tilfellet der en beboere er covid-19 syk for andre gang viser hvor viktig det er å få gjennomført vaksineringen. Det forsinker vaksineringsprosessen når beboere er smittet eller i karantene. Vi har innført en rekke nye tiltak for å redusere smitterisikoen i vaksineringsperioden. Alle medarbeidere har siden i høst brukt munnbind og fra mandag begynner medarbeidere også å bruke visir, sier etatsdirektør Helge Jagmann i Sykehjemsetaten.

Kommunen opplyser at prøver fra testen er sendt inn til FHI for gensekvensering, det vil si analyse av viruset.

Jagmann har følgende oppfordring til befolkningen i Oslo:

Smittesituasjonen i Oslo gjør at vi på det sterkeste anbefaler pårørende til ikke å komme på besøk fram til beboerne er vaksinert to ganger og vaksinen får full effekt, unntatt i situasjoner som krever besøk. Det har gjennom julen vært flere tilfeller der pårørende har tatt med smitte inn til sykehjemmene, sier han.

Hovedårsaken til smitten på sykehjemmene er fortsatt smittede ansatte uten symptomer som ikke fanges opp av test- og karantenekriteriene, står det i pressemeldingen.

