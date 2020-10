Beboerne har ventet på tunnelen i 25 år. Nå ber Høyre om hjelp fra motstanderen

Høyre ber Arbeiderpartiet sentralt ta grep for å sikre ny E6-tunnel. Men Arbeiderpartiet mener det er Høyre som må bestemme seg.

I 25 år har beboerne på Manglerud på Oslos østkant ventet på en tunnel som skal legge den svært så trafikkerte E6 under bakken.

Men byrådet i Oslo, med miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) i spissen, ønsker ikke lenger å prioritere tunnelen - og det får Høyre til å reagere kraftig.

- Ap-byrådet svikter Østkanten, mener stortingsrepresentant Stefan Heggelund (H) og bystyrepolitiker Nicolai Øyen Langfeldt (H).

VIL HA VEI: Bystyrepolitiker Nicolai Øyen Langfeldt i Oslo mener Arbeiderpartiet sentralt må skjære gjennom slik at Manglerudtunnelen på E6 blir bygget. Foto: Magnus Blaker (Nettavisen)

- Ap lar seg styre av MDG

Statens vegvesen har i flere år arbeidet med en plan for å legge trafikken under bakken, med en fire kilometer lang tunnel i det såkalte E6 øst-prosjektet. Nå står hele prosjektet på gyngende grunn, etter at det rødgrønne byrådet fortalte at de vil stoppe hele prosjektet, da de ble gjenvalgt i fjor.

- Vi har i Oslopakke 3 en enighet om at vi skal bygge en tunnel over Manglerud. Den enigheten har vært der over mange år. Ingenting har endret seg, bortsett fra Arbeiderpartiets standpunkt i Oslo, sier Langfeldt oppgitt, og frir til Arbeiderpartiet sentralt:

- Da er håpet når Oslo Arbeiderparti ikke har lyst til å flytte forurenset trafikk under bakken, at Arbeiderpartiet på Stortinget kan gjøre jobben for dem.

UNDER BAKKEN: Slik er den nye E6 øst i Oslo planlagt, men en fire kilometer lang tunnel under bakken for å avlaste beboerne i området.

Det skjedde nemlig tidligere i år, da et flertall i Arbeiderpartiets stortingsgruppe stemte for et annet omstridt veiprosjekt i hovedstaden, E18 vest for Oslo. Et prosjekt som byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og byrådet, også er sterkt imot.

- Oslo Ap lar seg styre av MDG i forhandlingene om Oslopakke 3. Først skulle de spenne beina under E18 i Vestkorridoren, nå er det Manglerudtunellen. E18 løste vi med Arbeiderpartiet på Stortinget, og vi håper vi kan finne sammen på nytt, sier Høyre-politikerne.

Oslopakke 3 finansierer alle de store vei- og kollektivprosjektene i Oslo og Viken, ved hjelp av bompenger og statlige bidrag. Partene har imidlertid ikke klart å bli enige om en ny avtale på grunn av E18-striden, og inntil videre gjelder derfor den gamle avtalen.

- På tide med en miljøtunnel

Langfeldt mener det nå er østkantens tur til å få det han karakteriserer som en miljøtunnel, etter at Arbeiderpartiet på Stortinget ifølge ham «reddet E18 gjennom Bærum».

- Begge prosjektene handler om å flytte forurenset biltrafikk fra et nabolag til under bakken, slik at elevene kan få bedre læringsmiljø, tryggere skolevei og bedre luft å puste i, sier han, og påpeker:

- Det sier Arbeiderpartiet på Stortinget ja til på Oslo vest, og nå er det på tide at også Oslo øst får sin miljøtunnel.

Han skryter samtidig av Høyres meningsmotstander på Stortinget.

- Jeg opplever jo at Arbeiderpartiet nasjonalt har en pragmatisk tilnærming til disse spørsmålene, og det er en nasjonal vei. Det er en strekning som kobler Norge til kontinentet, sier Langfeldt.

- Tunneler bygger Oslo

Heggelund viser til at trafikkøkningen på veien også har vært enorm de siste årene.

- På 80-tallet kjørte det bare 20.000 biler på E6 forbi Oslo Øst, og i dag er de 75.000 biler og rundt 10-12.000 lastebiler. Det sørger for bråk, utrygge skoleveier, og uforsvarlig byluft. Nå trenger hele Manglerud en ny tunnel på E6, sier han, og legger til:

- En ny Manglerudtunell vil ta den enorme trafikken under bakken, og sørge for et helt nytt liv i området. Grønne lunger, ny byutvikling og trygge skolemiljøer vil bli den nye hverdagen. Det fortjener Manglerud og hele Oslo Øst.

GRØNNE LUNGER: - Grønne lunger, ny byutvikling og trygge skolemiljøer vil bli den nye hverdagen. Det fortjener Manglerud og hele Oslo Øst, sier stortingsrepresentant Stefan Heggelund (H) om en ny tunnel på E6 i Oslo øst. Foto: Cecilie Victoria Jensen (Høyre)

Langfeldt påpeker at Oslo ikke hadde vært som den er i dag, om ikke forurensende biltrafikk hadde blitt flyttet under bakken.

- Det hadde ikke vært like bra å bo på Vålerenga om det ikke var for Vålerengatunnelen, Ekeberg for Ekebergtunnelen. Oslo sentrum hadde ikke vært det samme om man ikke hadde flyttet trafikken som dundret over Rådhusplassen under bakken og gjennom Operatunnelen. Tunneler bygger og videreutvikler Oslo, det må vi fortsette med, sier han.

Ap: - Høyre må bestemme seg

Men stortingsrepresentant Sverre Myrli (Ap) fra Akershus, som overbeviste Arbeiderpartiet om å gå mot Oslo-byrådet og sikret ny E18, mener det er Høyre som først må bestemme seg for om veien skal prioriteres.

- Så vidt jeg kan se er ikke Manglerudtunnelen med i Statens vegvesens forslag til Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033. Det er regjeringen som skal legge fram NTP til våren, og Høyre må da først bestemme seg for om de vil legge inn veien der, sier Myrli til Nettavisen.

Han vektlegger at også lokale myndigheter må stå bak prosjektet.

- Så sier jeg det som jeg bestandig sier når det er samferdselsprosjekter som er omdiskutert. Lokale myndigheter og staten må sette seg ned og bli enige. Ettersom en mulig Manglerudtunnel skal delvis bompengefinansieres krever lovverket at lokale myndigheter må stå bak prosjektet, sier Myrli, og legger til:

- Men det første som må avklares er altså om regjeringen og Høyre vil legge inn penger til prosjektet i NTP. Hvis de ikke gjør det, er egentlig ikke denne diskusjonen så interessant.

Akershus Aps leder Sverre Myrli har fått valgkampstøtte fra LO. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

- Men når det gjaldt E18 mente dere ikke at det var viktig at lokale myndigheter i Oslo står bak prosjektet. Hvorfor ser dere annerledes på dette prosjektet?

- E18 har hele tida ligget inne både i Oslopakke 3 og NTP. Dessuten ligger hele veien i Bærum og Viken, ikke i Oslo, og både Bærum og Akershus/Viken har hele tida gått inn for E18-utbyggingen. En Manglerudtunnel vil i sin helhet ligge i Oslo, og derfor må staten og Oslo kommune bli enige, svarer Myrli, altså med en annen tone enn da han omtalte E18-striden:

- Dette er en av landets, om ikke landets mest trafikkerte vei, og det er staten og Stortinget som bestemmer. Vi hadde ønsket at det ble en enighet med Oslo og Viken, det hadde vært det aller beste, men de hadde 13 forhandlingsmøter uten å bli enige, og hele Oslopakke 3-forhandlingene ble hindret av at man ikke ble enige om E18, sa Myrli til Nettavisen i juni.

Prislapp: 16 milliarder

Prosjektet E6 Oslo øst omfatter en strekning på cirka 15 kilometer av dagens E6 mellom Klemetsrud og Trosterud i Oslo. Etter at planprogrammet for veistrekningen ble fastsatt av Oslo kommune i 2016, ble det i etterkant varslet et utvidet planområde for å utrede nye alternative traseer for E6 i tunnel under Manglerud, mellom Abildsø og Ulven/Alna-området i Oslo.

Prislappen for prosjektet er anslått til 16 milliarder kroner. Det som gjenstår for prosjektet er en regulering av tunnelen og å få finansieringen på plass. I Oslopakke 3-avtalen fra 2016, er dette et prioritert prosjekt. Målet er å redusere miljøbelastningen for boligområdene langs både E6 og Ring 3, ved at trafikken legges under bakken.

Byggestart har vært planlagt i perioden fra 2024 til 2028.