Bedehus i Fredrikstad solgt til muslimsk forening

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) solgte Seiersten Misjonshus i Fredrikstad til den muslimske organisasjonen Masjid Darussalam. Det har flere reagert negativt på.

FrP-politiker Terje Johan Helgheim og Vebjørn Selbekk, redaktør for den kristne avisen Dagen, reagerer på salget. Avisen Vårt Land skriver derimot i dagens lederartikkel at kristne tjener på å være åpne for at alle får gode vilkår for sin religiøse aktivitet.

Bedehuset, som ble bygget i 1928, hadde en prislapp på 4,6 millioner kroner, skriver Fredriksstad Blad (FB). Murbygget har et bruksareal på 680 kvadratmeter.

- Det stemmer at vi har kjøpt misjonshuset, men det er foreløpig altfor tidlig å si hva vi kommer til å gjøre der, sa Masjid Darussalams leder Tariq Alsagoff til FB i april.

Han forteller at det vil ta tid før det blir bestemt hva de skal gjøre med bygningen de har kjøpt, da de trenger tillatelser og ønsker å gjøre alt på en riktig måte.

I Fredrikstad har foreningen Masjid Darussalam hele 700 medlemmer.

- Til å gråte over

I sosiale medier har imidlertid enkelte reagert på hvem som har kjøpt misjonshuset.

- Jeg mener at overdragelsen av Seiersten Misjonshus i Fredrikstad fra Misjonssambandet til en muslimsk menighet, er et eiendomssalg å gråte over, skriver Vebjørn Selbekk, redaktør for den kristne avisen Dagen, på Facebook.

FrP-politiker Terje Johan Helgheim i Sunnfjord FrP har også reagert.

- Vi skifter ut vår kulturarv og kristne verdier. Der det fjernes noe,fylles det opp med annet... I Europa og verden forøvrig ,brennes kirker og gudshus fortløpende. I Norge selger man dem til vår nye statsreligion???, skriver han på sin egen Facebook-side.

I kommentarfeltet til Fredrikstad Blads Facebook-innlegg er det imidlertid mange som er positive.

- Gratulerer med et flott hus! God plass, fine omgivelser og sentrumsnært. Håper det blir et godt sted å være!, skriver en.

- Åå, så nydelig at de har kjøpt et større bygg som de kan få bedre plass i. Hvordan man ser verden reflekterer hvem man er inni seg. Jeg velger å se verden med et åpent sinn og jeg ser mye fantastisk. Anbefaler alle å prøve på det samme, skriver en annen.

Til Demokraten sier Tariq Alsagoff at selv om de nå har kjøpt bygningen, er det ikke selvsagt hva de skal bruke det til.

- Jeg kan her og nå ikke si noe om når - eller i det hele tatt om - huset skal brukes som en moské. Det må vi få lov til å komme tilbake til, sier han til avisen.

- Ufølsom og uklok

I etterkant av salget har biskop Atle Sommerfeldt gått ut og uttalt seg positivt om at Masjid Darussalam kjøpte misjonshuset.

– Jeg synes misjonssambandet viser stor grad av raushet når de selger Seierstens Misjonshus til den muslimske foreningen. Dette står det respekt av. Så synes jeg det er flott at muslimene får gode steder å være, sa Sommerfeldt til Demokraten.

Ifølge Demokraten har den muslimske foreningen vokst seg ut av deres nåværende bygning. Biskop Sommerfeldt har ingen betenkeligheter med at muslimene overtar et gudshus. Han trekker fram at alternativet kunne vært at en kommersiell kjøper gjorde om misjonshuset til for eksempel leiligheter.

Utsagnene til Sommerfeldt har ikke gått upåaktet hen. I en kronikk i avisen Dagen (for abonnenter) har Tormod Engelsviken, teolog og misjonær, sagt tydelig ifra hva han mener.

- Biskopens kommentar er etter mitt syn uverdig og svært ufølsom og uklok. Det kan sammenlignes med å gratulere de pårørende i en begravelse, skriver han i Dagen.

Han mener også at kristne ikke skal bidra til fremgang og vekst for islam som religion, da det er en religion som benekter det mest sentrale i den kristne tro.

Noe kristne tjener på

I onsdagens lederartikkel i papirutgaven til avisen Vårt Land, omtales reaksjonene fra ulike hold som har kommet den siste måneden.

I lederen står det at Vårt Land forstår at Engelsviken blir provosert, men skjønner ikke hvorfor folk ikke kan være glede seg over at muslimene endelig får et større lokale.

- Vi sliter med å forstå dette behovet for ikke å være glade på muslimenes vegne. Selvsagt ønsker også vi at mennesker skal komme til tro på Kristus. Men er det galt å glede seg over at muslimer får et tjenlig hus til sin virksomhet? Selvfølgelig ikke. Vi ønsker oss et livssynsåpent samfunn – det innebærer selvsagt at alle skal ha gode vilkår for sin religiøse aktivitet. De som tjener mest på dette er faktisk kristne selv, skriver Vårt Land.

Nettavisen har prøvd å få tak i Tariq Alsagoff, men har foreløpig ikke fått svar.