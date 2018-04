Bedrageritiltalt mann skal ha opprettet 18 mobilabonnementer i andres navn

En 37 år gammel mann møter mandag i Oslo tingrett, tiltalt for grovt bedrageri. Ved bruk av falske bankkort skal han ha fått utlevert en mengde varer.

Tiltalen mot mannen er svært omfattende og på hele tolv sider. Mannen er tiltalt for grovt bedrageri av over 30 personer. Han er også tiltalt for å ha forfalsket over 100 bankkort og førerkort.

I perioden fra desember 2015 til februar 2016 opprettet mannen hele 18 telefonabonnementer i andres navn ved å utgi seg for å være en annen person, ifølge tiltalen.

I omtrent samme periode skal mannen også ha klart å få utlevert mobiltelefoner, Playstation, klær, klokker og andre varer ved å utgi seg for å være andre personer.

Mannen er også tiltalt for å ha forsøkt å få innvilget kredittlån i andre personers navn

Rettssaken starter i Oslo tingrett mandag. Det er satt av seks dager til saken.

I tiltalen beskrives bedrageriet som grovt fordi det har medført betydelig økonomisk skade, det har pågått over lang tid, det har rammet mange personer og det har et systematisk eller organisert preg.

(©NTB)

