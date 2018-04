Luftkvaliteten over hele landet blir stadig bedre, også i Oslo der den er bedre enn på over ti år. Samtidig har Oslo den eneste målestasjonen i landet som i 2017 oversteg maksverdien på 40 mikrogram NO2 per kubikkmeter luft. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )

Bedre luftkvalitet i hele landet i fjor