Bedt om å spise gress fordi han er veganer: - Unger kan være grusomme

Bøllene klinte også et ostesmørbrød med tunfisk i ansiktet på 11-åringen.

Jack Shanahan er en vanlig 11-åring fra Birmingham i Storbritannia, men på skolen føles det ikke alltid slik. Fordi han har valgt et vegansk kosthold er han et konstant mål for bøller og foreldrene sier skolen behandler Jack som om han er problemet.

Bedt om å spise gress

I likhet med søsknene og foreldrene har ikke Jack spist kjøtt på flere år, men faren Lee Hales understreker at det er guttens eget valg.

– Vi har aldri tvunget vårt syn på ungene. Hva de ønsker å gjøre og hva de ønsker å være, det har alltid vært opp til dem, sier Hales til Metro.

Det er det ikke alle elevene ved Archbishop Ilsley Catholic School som vil godta. Uken før jul skal flere av dem ha mobbet Jack og bedt ham spise gress siden han er veganer.

Archbishop Ilsley Catholic School Foto: (Archbishop Ilsley Catholic School)

Da Jack svarte ved å advare dem om at for mye kjøtt kan forårsake kreft skal han ha blitt kraftig irettesatt av læreren for påstanden.

Dette er det veganere må tåle

Derfor er det ikke lenger alle dager Jack orker å gå på skolen.

– Stadig oftere sier Jack at han ikke føler seg helt pigg, men når det ikke er skoledag er han plutselig frisk som en fisk, forteller faren.

– Det har altså blitt så ille at han later som om han er syk for å slippe skolen.

Faren sier at behandlingen av sønnen er typisk for det veganere opplever.

– Dette er dessverre det veganere må tåle i samfunnet. Du får teite kommentarer, teite spørsmål, og det blikket fra folk.

Selv om faren berømmer skolen for å ha tilpasset menyen i kantinen til Jacks kosthold er han langt ifra fornøyd med innsatsen mot bøllene.

– Dette er en svært alvorlig sak og personlig synes jeg skolen burde skamme seg. Å si at jeg er sint er en underdrivelse.

Tar mobbing på alvor

Skolens talsperson sier at de ikke vil kommentere på enkeltsaker, men at de tar mobbing på alvorlig.

– Alle anklager om mobbing blir tatt på alvorlig og vi har robuste rutiner på plass for å håndtere saker som oppstår, sier talspersonen.

– Men vi vil ikke og kan ikke kommentere på enkeltsaker.