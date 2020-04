Begraver koronaofre i massegraver

Over 5.000 mennesker er døde i New York. Nå gravlegges lik i massegraver.

New York har begynt å begrave døde på Hart Island etter at dødstallene i byen har skutt i været de siste dagene.

Byen har brukt øyen for å begrave newyorkere uten kjente pårørende siden 1800-tallet. Det samme gjelder mennesker hvis familie ikke har hatt mulighet til å arrangere en begravelse.

Les også: Oversikt over alle symptomene på koronaviruset

MASSEGRAV: Hart Island utenfor New York har blitt brukt som gravplass siden 1800-tallet. Personer uten pårørende og personer uten pårørende som kan ordne med begravelse blir ofte begravet her. Dette bildet er fra 9. april 2020. Foto: John Minchillo (AP Photo/NTB scanpix)

Typisk blir rundt 25 lik begravet hver uke av lavtlønnede fengselsinnsatte som jobber på øyen, som ligger ved østkysten av bydelen Bronx. Dette tallet begynte å øke i mars da det nye koronaviruset begynte å spre seg raskt, skriver Reuters.

Les også: Virusekspert: - Dette ryktet er fortsatt et åpent spørsmål

– Det er omtrent to dusin lik som begraves om dagen, fem dager i uken, sa Jason Kersten, en talsperson for fengselsvesenet, ifølge nyhetsbyrået.

Nye dronebilder viser nå hvordan likene blir begravet på øyen som ligger en kort båttur fra fastlandet.

Få alt om Koronavuriset i vårt nyhetsstudio her.

BEGRAVES: New York-borgermester Bill DeBlasio sa tidligere denne uken at de kan bli tvunget til å bruke midlertidige graver under korona-epidemien. Foto: John Minchillo (AP Photo/NTB scanpix)

Før gravleggelsen blir de døde pakket inn i kroppsposer og plassert i kister. De avdødes navn er skrapet inn med store bokstaver på hver kiste, noe som hjelper hvis en kropp må skilles ut senere. De er begravet i lange, smale grøfter gravd ut av gravemaskiner.

Les også: I New York er ansiktsmasker den nye normalen - nå advarer smittevernekspert også mot å håndhilse

Hart Island er en liten øy som er 1,6 kilometer lang, og har i lang tid blitt brukt som gravsted. Levningen av mer enn en million mennesker er bgravet her, selv om det de siste årene er færre enn 1500 årlgie begravelser. De som legges til hvile her er stort sett menensker uten familie og hjemløse. Gravene er det innsatte på Rikers Island som lager, og det er også de som setter ned kistene.

Det er New Yorks fengselsvesen som har ansvaret for øyen, og vanligvis er det innsatte som utfører arbeidet. Den praksisen er nå midlertidig stanset.

– Av hensyn til sosial distansering og sikkerhet, så skal ikke folk som sitter i byens fengsler assistere i begravelsene gjennom denne pandemien, sier Kersten.

Så langt er 5.150 personer døde i New York etter koronasmitte. I USA er 16.686 personer døde, ifølge oversikten til Johns Hopkins-universitetet.