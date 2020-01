Beijing avlyser nyttårstilstelninger av frykt for dødelig virus

Flere markeringer i forbindelse med kinesisk nyttår avlyses i Kinas hovedstad Beijing. Årsaken er frykt for ytterligere spredning av det dødelige lungeviruset.

De store begivenhetene som avlyses inkluderer blant annet tradisjonelle tempelsamlinger, opplyser statlige medier.

Hittil har myndighetene i tre kinesiske byer stengt den offentlige transporten for å hindre at viruset sprer seg. Byene huser over 18 millioner mennesker, og flere hundre tusen reisende er ventet i forbindelse med helgens nyttårsfeiring.

Lungeviruset ble først oppdaget i byen Wuhan. Byen er hovedstad i Hubei-provinsen i den sentrale delen av Kina. Kinesiske forskere mistenker at lungeviruset, som til nå har tatt livet av minst 17 personer i Kina, kan ha smittet mennesker gjennom ulovlig salg av ville dyr på et marked i Wuhan.

Over 500 mennesker har hittil fått påvist smitte i Kina, og det er også oppdaget tilfeller i Japan, Thailand, Sør-Korea, Australia og USA.

Flyplassen i Dubai, en av verdens største knutepunkter for luftfart, opplyser i en uttalelse torsdag at de vil gjennomføre sjekk av alle passasjerer som ankommer fra Kina i forbindelse med utbruddet.

