Bekrefter at levninger var savnede Christer (37)

Levningene som politiet fant 3. juni var savnede Christer Fretheim Flem (37).

3. juni i år fant politiet levninger i Haukåsen i Sogndal der en 37 år gammel mann forsvant i 2016. I dag tidlig sendte Vest politidistrikt ut en pressemelding der de bekrefter at det var Christer Fretheim Flem som ble funnet.

– Det er fremdeles ingen holdepunkt for at dødsfallet skyldes en straffbar handling og saken vil nå bli avsluttet, skriver Gry Benedicte Halseth, kommunikasjonsrådgiver i Vest politidistrikt.

Fretheim Flem var på tur med ansatte fra Melås Helse AS da han forsvant 9. mai 2016.

– Funnet er gjort i et ufremkommelig terreng hvor folk normalt ikke ferdes. Det er bratt lende og vanskelig tilgjengelig med tett vegetasjon og kupert landskap. Funnstedet ligger utenfor området som ble grundig søkt gjennom i forbindelse med forsvinningen for fire år siden, skrev politiet i forbindelse med funnet av levningene tidligere denne måneden.

Melås Helse i Årdal ble i 2018 ilagt en bot på 600.000 kroner for ikke å ha passet godt nok på 37-åringen. Det private selskapet fikk 9,2 millioner kroner i året for å gi 37-åringen forsvarlige helsetjenester. To ansatte skulle til enhver tid passe på ham på grunn av spesielle behov.