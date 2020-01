Bekrefter coronavirus i Finland

Et tilfelle av coronaviruset er bekreftet hos en kinesisk statsborger i Finland.

Det skriver den finske rikskringkastingen YLE.fi, som får det bekreftet fra det finske Folkehelseinstituttet, THL.

Det er en kinesisk turist fra Wuhan som har fått påvist viruset. Vedkommende er isolert ved Lapplands sentralsykehus i Rovaniemi, nord i Finland.

Totalt blir 15 personer sjekket for smitte i Finland.

Dette er det første tilfellet av coronavirus påvist i Norden. Her i Norge har Folkehelseinstituttet analysert prøver fra personer med luftveissymptomer i som har besøkt virusrammede områder i Kina. Alle prøvene var negative.

Viruset ble først påvist i byen Wuhan i desember. Over 5.900 mennesker har fått påvist smitte, de aller fleste i Hubei. 132 personer er døde, alle i Kina.

Det er påvist smittetilfeller i en rekke land, og de aller fleste pasientene har vært på reise i Hubei. I Europa er det bekreftet to til seks smittetilfeller i Frankrike og fire smittetilfeller i Tyskland, alle ansatte i et firma i Bayern som nylig hadde besøk av en kinesisk kollega.

En rekke byer har innført reiserestriksjoner og andre tiltak for å forhindre at viruset sprer seg, og myndighetene ber borgere utsette utenlandsreiser. Men Verdens helseorganisasjon (WHO) mener at det foreløpig ikke er grunn til å erklære internasjonal folkehelsekrise.

