Bekreftet: Grønt lys for ny E18 i Oslo - MDG og SV går ut av fylkesrådet

Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Viken sier ja til garanti for bygging av ny E18.

- Flertallet i fylkesrådet i Viken har i dag gått inn for å stille en garanti for utbyggingen av E18, og dermed sikre Fornebubanen og utviklingen her på Fornebu, sier fylkesrådleder Tonje Brenna (Ap) på en pressekonferanse på Fornebu som nå pågår.

Miljøpartiet de Grønne (MDG) og SV går samtidig ut av fylkesrådet, noe de også truet med før det ekstraordinære møtet i fylkesrådet der E18-garantien ble behandlet mandag ettermiddag.

-SV og MDG har i dag valgt å forlate fylkesrådet, til tross for at de ble tilbudt både delt innstilling i saken, stemme imot og ta dissens. Jeg respekterer deres avgjørelse. Det er helt frivillig å ta ansvar for å styre Viken, sier Brenna.

Hun forteller at fylkesrådet i Viken heretter vil bestå av Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Fylkesrådet i Viken ved fylkesrådsleder Tonje Brenna sikrer ny E18 vest for Oslo, og forteller om det på en pressekonferanse som nå pågår. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

- Det er nok nå

Fylkesrådlederen mener det nå var på tide å få en avgjørelse på E18-saken.

- Det var nå på tide med en avgjørelse, sier Brenna.

- Det er nok nå, det er nok omkamp - det er nok fram og tilbake og nye runder. Nå må vi få en avklaring, sier hun.

Brenna opplyser at Arbeiderpartiet og Senterpartiet fortsetter å styre Viken sammen på den politiske plattformen som de fire rødgrønne partiene ble enige om etter valget for ett år siden.

- Uten ny E18 - ingen Fornebubanen. Der går grensen vår. Uten en garanti på E18 går ikke regnestykket sammen, sier fylkesrådlederen.

Finansieringen av E18 er en del av Oslopakke 3, som også skal finansiere Fornebubanen. Derfor henger de to prosjektene så tett sammen.

Selv om Stortinget vedtok utbyggingen før sommeren, deriblant med støtte fra Arbeiderpartiet, trengtes det en økonomisk garanti fra Viken for milliardprosjektet.

Prislappen for ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta i Bærum er anslått å bli på nærmere 17 milliarder kroner.

