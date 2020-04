Bekymret for Krekar i italiensk fengsel: - Har ikke hørt fra ham siden utleveringen

Krekars familie har heller ikke fått noen livstegn og deler advokatens bekymring.

26. mars ble Najumuddin Faraj Ahmad, i Norge best kjent som Krekar, utlevert til Italia.

Det var 15. juli i fjor ble Krekar dømt til 12 års fengsel av en domstol i Italia for terrorplanlegging. Italiensk politi mener Krekar har vært leder for Rawti Shax, som skal være et terrornettverk.

Krekar har hele tiden nektet straffskyld.

Utlevert i all hast

Tidlig om morgenen ble Krekar hastet ut fra Oslo fengsel til Gardermoen, der et privatfly ventet på ham. Flyet skal ha blitt leid inn av et dansk selskap. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har bekreftet til Nettavisen at de bistod med uttransporteringen.

På de nå 15 dagene som er gått har ikke Krekars faste advokat gjennom nesten to tiår, Brynjar Meling, hørt et pip fra ham i italiensk fengsel. Heller ikke Krekars familie i Norge eller hans italienske advokat Vittorio Plati har fått noen livstegn.

Brynjar Meling og Krekar i et fengslingsmøte i fjor sommer. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Det er antatt at han sitter i det beryktede Rebibbia-fengselet i Roma.

- Jeg er bekymret. Før han ble utlevert varslet jeg også en bekymring til norske myndigheter, særlig knyttet til hans helsesituasjon. Han har diabetes og høyt blodtrykk, i tillegg er han i risikogruppen for koronasmitte på grunn av hans alder på 63 år. Jeg har ikke hørt noe fra ham siden utleveringen, sier Meling til Nettavisen.

- Justisminister Monica Mæland (H) hevder å ha fått garantier fra italienske myndigheter om at Krekars helsesituasjon blir ivaretatt, men jeg har ikke mottatt dette ennå.

Krekar ble pågrepet sent på kvelden samme dag som han ble dømt for terror i fjor, i påvente av å bli utlevert til Italia.

Pågripelsen ble filmet og lagt ut på Youtube. I videoen roper Krekar «only islam. Islam kommer til dere!», idet han blir fraktet inn i en ventende politibil.

Krekar-familien: - Har ikke fått livstegn

Familien er også dypt bekymret for Krekars helsesituasjon i italiensk fengsel, og skriver følgende i en mail til Nettavisen:

«Den eneste informasjonen kom fra grensepolitiet på flyplassen Fiumicino (i Roma, red. anm.) som ringte advokat Plati i Italia og sa at han var ankommet den dagen, 26.03.

Mulla Krekar har ikke ringt og advokat Plati har ikke fått tak i ham. Heller ikke advokat Meling har hørt noe, og vi har ikke fått tak i Mulla Krekar. Vi har ringt Rebibbia-fengsel og sendt flere mailer uten å få svar.

De har fått familiens og advokatens telefonnumre, epost, Whatsapp og Skype (som er mulig å benytte under koronakrisen). Fengselet legger faktisk på røret når de vet det ringer fra Norge. Jeg har også ringt sammen med en italiensk tolk, men de svarer ikke. Vi har ikke fått et eneste livstegn. Vi har tatt kontakt med den italienske ambassaden i Norge, og norske ambassaden i Italia.

Vi vet egentlig ikke om han er i Rebibbia-fengselet engang.»

Mæland sier norske myndigheter har fått garantier fra italienske myndigheter om at Krekar vil bli godt ivaretatt.

- Jeg har ikke kunnskap om Krekar nå, han er i Italias varetekt, men vi har fått forsikringer om at han vil bli godt ivaretatt både med tanke på den helsetilstanden han har og hvis han skulle bli utsatt for smitte. Utover det har jeg verken kunnskap eller informasjon om saken, sier Mæland til Nettavisen.

- Kan du si noe mer konkret om innholdet i forsikringen dere har fått?

- Forsikringene vi har fått skriftlig er at han vil bli ivaretatt på en god måte med tanke på hans helsesituasjon, og hvis han skulle bli utsatt for smitte. Utover dette har jeg ingen flere kommentarer.

Italia er det landet med tredje flest antall bekreftede koronasmittede i verden. Fredag formiddag var det nærmere 144.000 bekreftede koronatilfeller i landet, og antall døde grunnet viruset var 18.300.

Fangeopprør

Etter det voldsomme koronautbruddet i Italia har det vært fangeopprør i flere av landets fengsler. Blant annet fordi det er innført restriksjoner mot besøk, og mer innetid på cellene. Dette skal være noen av flere smittevernstiltak som er innført for å hindre spredning av koronavirus.

Flere internasjonale medier har omtalt dette, deriblant Dail Beast, Euronews, Deutshe Welle og Time.

I begynnelsen av mars, før Krekar skal ha ankommet, skal det ha blitt påsatt branner i enkelte deler av fengselet under et opprør. Meling reagerer på at norske myndigheter utleverte Krekar til Italia med den rådende situasjonen.

- Vi har via vår italienske tolk undersøkt gjennom åpne kilder om situasjonen i Rebibbia. Der fant vi opplysninger om at en lege tilknyttet fengselet ble koronasmittet 30. mars, og deretter fant de en kvinnelig innsatt som var smitter, sier Meling til Nettavisen.

- Det hevdes at myndighetene deretter skal ha testet 75 andre personer i fengselet, men at ingen andre skal være smittet. I tillegg sies det at kvinner og menn sitter i adskilte enheter, godt unna hverandre.

I begynnelsen av mars var det et fangeopprør i Rebibbia-fengselet i Roma, og flera andre fengsler i Italia, etter innføring av flere smittevernstiltakt i fengslene. Det ble blant annet innført forbud mot besøk fra familie og venner flere steder. Foto: NTB scanpix

Krekar-advokaten reagerer også på at hans klient ble sendt ut av Norge uten å få ta farvel med familien, at Krekar ikke har fått kontakt med sin italienske advokat og at det er usikkert om Krekar får medisinsk oppfølging.

Meling har også kontaktet Norges ambassade i Roma per mail, men uten å få klarere svar.

- Norge har vist en påfallende effektivitet med å få utført utleveringen av Krekar. Dette har ikke skjedd på vanlig måte. Jeg legger til grunn at dette er finansiert av Norge. Det vanlige er at det landet som har begjært en person utlevert sender en delegasjon og møter vedkommende på flyplassen der han blir utlevert, sier Meling.

- Situasjonen til Krekar er så alvorlig at den italienske advokaten har måttet gå til justisdepartementet i Italia for å poengtere at han ikke har ført fra sin egen klient. Men han har ikke fått svar på henvendelser. Det er ingenting etter disse 15 dagene som er gått som gir meg grunn til å stole på norske eller italienske myndigheters håndtering av denne prosessen.

Utleveringsvedtaket på Krekar. Foto: Faksimile

- Fare for rikets sikkerhet

Krekar ble besluttet utvist fra Norge allerede i 2003 av hensyn til rikets sikkerhet. Dette var etter at han ble pågrepet for terrorrelatert virksomhet. Men denne saken ble henlagt.

I 2007 slo Høyesterett fast at Krekar utgjorde en fare for rikets sikkerhet.

Det har ikke vært mulig for norske myndigheter å returnere ham til Irak fordi myndighetene der ikke har kunnet garantere for at han ikke blir henrettet eller blir utsatt for tortur og/eller umenneskelig behandling.

Mæland ønsker ikke å si stort om selv utleveringen fra Norge, men bekrefter det PST tidligere har uttalt til Nettavisen.

- Det er norsk og italiensk politi som har forestått overlevering og utlevering, utover det gir jeg ikke flere kommentarer.

Nettavisen har ved flere anledninger gjort forsøk på å kontakte Rebibbia- fengselet i Roma, men har ikke fått svar verken på telefon eller mail.

Det har ikke lykkes for Nettavisen å få kommentarer fra Krekars italienske advokat, Vittorio Plati.