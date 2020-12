Bekymret Tegnell: - Det er absolutt ikke over

Svenskene er fortsatt inne i en svært tøff korona-periode.

Følg pressekonferansen direkte fra klokken 14.00 i videovinduet øverst.

- Verden som helhet ligger fortsatt på et høyt nivå. Det er en liten nedgang i Storbritannia, men vi har fortsatt en kraftig pandemi på gang. I Sverige ligger vi på et høyt nivå med ganske omfattende spredning. Det er absolutt ikke over, sa svenskenes statsepidemiolog Anders Tegnell innledningsvis.

- Vi har fortsatt en oppgang i smittetall, men det er et stort skille mellom ulike regioner. I Stockholm er det fortsatt hardt trykk på helsevesenet, sa han videre.

Elever på videregående

Tegnell fortalte at økningen har vært kraftig blant ungdommen fra 16-19 år.

- Derfor er det viktig at de unge holder avstand på fritiden, fordi mye av smittespredningen skjer på fritiden, fortalte statsepidemiologen.

- Elevene på videregående skole må holde seg mest mulig hjemme, la han til.

Tegnell sa også at sykehusene fortsatt har kapasitet, men at folk må holde seg hjemme hvis de er syke, og holde avstand med andre.

- Planlegg julehandelen

Svante Werger i MSB snakket en del om julehandelen, og kom med en klar beskjed til den svenske befolkningen.

- Planlegg julehandelen. Ikke gå på butikken på de verste tidspunktene, unngå tider da mange handler. Gå på butikken alene og start julehandelen tidligere enn vanlig, fortalte Werger.

Han la også til at flere svensker enn noensinne vil bestille julematen sin på nettet i år, og at det derfor er viktig å bestille god tid i forveien.

Over 100 dødsfall

I løpet av helgen ble det registrert hele 117 koronadødsfall i Sverige, og torsdag 3. desember passerte svenskene 7000 koronadødsfall totalt. Da ble det registrert 35 nye koronadødsfall det siste døgnet.

- Vi har en økende spredning i alle aldersgrupper akkurat nå, sa statsepidemiolog Anders Tegnell nylig.

Han snakket også om hvorfor Sverige er hardere rammet enn Norge.

- Norge har en befolkningstetthet på 14 innbyggere per kvadratkilometer, Finland har 16 og Sverige 24, sa Tegnell.

Tegnell løftet fram befolkningstettheten som en mulig forklaring på at Finland og Norge har kommet bedre ut av pandemien enn Sverige. Svenskene håper likevel at koronatoppen er nådd i midten av desember.

- Scenarioet bygger på at vi har god sporing og god distansering i samfunnet, sa sjefen til Tegnell i Folkhälsomyndigheten, Johan Carlson.

