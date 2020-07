Belgia: Her tester i snitt 327,7 personer positivt hver dag

Antallet positive tester skyter i været blant annet i Belgia. Enn så lenge står landet på grønn liste for nordmenn.

I snitt tester nå 327,7 personer i Belgia positivt hver dag på covid-19, viser tall som ble publisert av Sciensano onsdag og som gjelder for uka som gikk. Det melder Brussel Times.

I løpet av sju dager, fra 19. til 25. juli, har det vært en økning på 70 prosent, fra et snitt på 260,2 nye infeksjoner.

Belgia, som fra før er blant de hardest rammede landene i Europa med antall døde under pandemien, er i øyeblikket også et av landene i Europa med den mest urovekkende stigningen i smittetilfeller.

Se Europa-tabell lenger ned i saken.

Over 66.000 smittetilfeller

Det totale antallet bekreftede smittetilfeller i Belgia siden starten av utbruddet har nådd 66.662. Tallet inkluderer alle bekreftede smittetilfeller og pasienter som siden er friskmeldt - og pasienter som er døde som følge av koronaviruset.

14-dagers insidensen, som er bekreftede smittetilfeller per 100.000 innbyggere, er stigende og viste 29,1 på de siste tallene fra det europeiske smittevernbyrået ECDC (28. juli). Ifølge Brussel Times er dette tallet nå 31,7.

Majoriteten av tilfellene stammer fra Antwerpen, melder The Brussel Times.

Varsler at Belgia blir rødt

14-dagers insidensen er det tallet Folkehelseinstituttet ser på når de skal vurdere hvilke land som skal inn på grønn eller rød liste for reiseråd. Belgia står foreløpig på grønn liste, men Folkehelseinstituttet har varslet at Belgia kan bli rødt i slutten av denne uka.

Helsedirektoratet meldte tirsdag at de vil sende SMS til norske borgere i Belgia allerede nå for å gjøre oppmerksom på at situasjonen er i ferd med å endre seg. Da statusen for Spania var i ferd med å endre seg forrige uke, gjorde Helsedirektoratet det samme.

Portforbud i Antwerpen

I Antwerpen ble det mandag innført portforbud. Serveringsstedene må stenge klokka 23, og folk må komme seg hjem før 23.30 og bli hjemme til klokka 06 om morgenen, meldte den britiske avisa The Guardian i en situasjonsrapport tirsdag.

Belgias statsminister Sophie Wilmes varslet på en pressekonferanse mandag at belgiske borgere fra og med onsdag 29. juli og minst én måned fram i tid må forholde seg til restriksjoner som begrenser antallet mennesker du kan møte utenfor din egen husholdning til fem voksne på det meste. Barn under 12 år regnes ikke med i denne grensen. Dette er bare et av flere tiltak i rekken av restriksjoner, melder flamske VRT.

REISERÅD: Belgia står foreløpig på grønn liste for norske reiseråd, men Helsedirektoratet har varslet en snarlig endring. Foto: (Folkehelseinstituttet)

Se hvor i Europa smittetrykket (14-dagers insidensen) er høyest i tabell.