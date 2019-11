Bensin eller islam?

Bensinprisen i Iran økes ikke fordi det er bra for klimaet og helsen.

Mange nordmenn spør meg hvorfor det er så mange demonstrasjoner i Iran bare fordi bensinprisen har økt. De spør fordi de ser en øking av bensinprisen i vestlig sammenheng, at det er bra for klimaet og derved bra for helsen. Men i Iran er situasjonen annerledes!

Rammer iranernes ve og vel

Økte priser på bensin og gass går ut over iranernes liv.

Når bensinprisen øker påvirkes også prisen på matvarer, klær, medisin og transport.

Mange familier som har kjøring av pirattaxi som hoved- eller biinntekt mister levebrødet. I et land som lider av fattigdom, korrupsjon og inflasjon innebærer økt bensinpris en høy belastning for befolkningen.

Samtidig går ikke inntektene av prisøkningen på bensin til Iran og iranere.

Pengene går i stedet til Hizbollah og Hamas i Irak, Syria, Yemen, Libanon og Palestina for å drive hellig krig mot Israel og Saudi-Arabia. Tidligere var det oljeinntektene som ble brukt til å drive krig og finansiere våpenkjøp i disse områdene.

Ikke lenger oljen som betaler for rakettene

Men grunnet USAs sanksjoner får ikke Iran lenger solgt sin olje. Derfor er det nå Irans innbyggere som må betale for rakettene som skytes fra Hamas mot Israels innbyggere, eller for de våpen som dreper barn i Yemen.

Hvis vi ser på slagordene under demonstrasjonene i Iran, står det ikke der noe krav om å redusere bensinprisen. Slagordene er tvert imot rettet mot det islamske regimet. Det står «Ned med det islamske regimet», «Ned med diktaturet» «Ikke islam, ikke koran, bare Iran»

Moskeer i brann

I min hjemby Shiraz satte folk fyr på huset til imamen som leder fredagsbønnen. I andre byer setter de fyr på moskeer.

Disse demonstrasjonene er en fortsettelse av opptøyene fra 2017 og 2018, og før det.

Det islamske regimet har ved hjelp av koranens vers, og de militante grupperingene Hizbollah og Basij, de siste 41 år forandret Iran til et stort fengsel.

De har ødelagt økonomien slik at Iran som før var rikt, nå er et fattig land der folk ikke lenger har penger til mat eller medisiner for sine barn.

Det islamske regimet hater Iran og iransk identitet.

VEIBLOKKERINGER: Iranere har blant annet blokkert flere hovedveier som en del av protestene de siste dagene. Foto: Nazanin Tabatabaee (WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Sharia-forkjempere

Det som er viktig for dem er å arbeide for et islamsk imperium basert på sharia, der alle er muslimer uten en egen nasjonalitet identitet - en «umma».

Og dette islamske imperiet skal ikke styres hverken av menneskerettigheter eller humanisme. Makten er sentralisert og er i hendene på den eneveldige, høyeste islamske lederen.

Sharia-domstoler skal styre jus, og polygami, barneekteskap, steining - og avkutting av hender skal fortsatt praktiseres slik det har blitt praktisert siden 1979.

Det er dette det iranske regimet streber etter. Men iranere som etter 41 år er blitt kjent med islam forstår at islam er ikke bare er en religion, men en politisk ideologi verre enn fascisme.

En politisk ideologi verre enn fascisme

De har opplevd fengsel, tortur, voldtekt, mord, kidnapping og fattigdom og krever nå at Iran må styres av folket - ikke av moskeene.

De siste demonstrasjonene som til nå har kostet over tusen liv, hundrevis av sårede og massearrestasjoner, er et oppgjør mot islam og islamske symboler. I Iran er det slik at ingen kan demonstrere mot regimet uten å risikere livet - i beste fall får de en langvarig fengselsstraff.

Iran er et totalitært, religiøst diktatur.

Folk risikerer ikke livet for å få redusert bensinprisen. De vil ha frihet og forandring. Og de vet at ingen forandring kan skje i Iran så lenge islam styrer landet.

Biler kjører forbi en bygning i Teheran som ble satt i brann under voldsomme demonstrasjoner mot iranske myndigheter. Foto: Ebrahim Noroozi / AP / NTB scanpix

For frihet og forandring - ikke lavere bensinpriser

Jeg håper at det norske folk ikke bagatelliserer iranernes motstand mot det islamske regimet.

Ting må sees i sammenheng, og vi må forstå iranernes kamp mot islam.

Jeg forventer intet fra norske politikere. For dem er olje det første og viktigste, ellers hadde de aldri åpnet Stortingets dør for den iranske utenriksminister Mohammad Zarif.

For meg er det skammelig å se det islamske regimets representant bli tatt imot av norske kvinner som hilser ham med hånden mot brystet. Slike politikere svikter menneskerettighetene, FN-konvensjonene, kravet til likestilling og ikke minst alle de iranere som er blitt myrdet og som blir fengselet, bare fordi de krever mat og medisiner. De krever retten til å leve.

Jeg forventer - og jeg ber om - at hele Norges befolkning støtter iranerne i deres kamp for et fritt Iran.

Et Iran fritt for islam.