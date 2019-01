Bent Høie: - Du bløffer, Støre!

Høy temperatur i Politisk kvarter onsdag.

Det ble en frisk debatt om abortloven i Politisk kvarter på NRK onsdag.

De tre debattantene var Venstre-leder Trine Skei Grande, som har satt abortsaken på pause, Ap-leder Jonas Gahr Støre, som mener Venstre svikter kvinnene og Bent Høie (H), som mener Støre har sviktet fordi han var altfor feig som helseminister.

I Granavolden-plattformen er følgende klinkende klart:

- Det blir ikke selvbestemt tvillingabort av friske fostre - eller fosterreduksjon, som er korrekt å si - før 12. uke, sier Høie.

Tirsdag og onsdag debatteres plattformen i Stortinget.

Høie: - Du var for feig, Støre

Han reagerer sterkt på hvor krass Ap - og spesielt Støre - er i spørsmålet om abortloven:

- Den som sviktet, ikke bare norske kvinner, men den norske helsetjenesten, er daværende helseminister Jonas Gahr Støre. Han var for feig til å ta tak i saken og lot den ligger over til meg. Jeg tok tak i den med en gang jeg overtok som helseminister, sier Høie.

Høie gikk til lovavdelingen i 2016, og siden da har såkalt tvillingabort vært lovlig.

Høyres nestleder sier praksisen Støre unnlot å avklare, var uholdbar:

- Det var helt uforsvarlig, det var ingen ens praksis om hva loven sa, det var ulik praksis, kvinner ble mottatt ett sted, avvist et helt annet. Fagmiljøene ba om en avklaring, men Støre satt helt i ro. Det vil jeg si er å svikte norske kvinner og helsetjenesten og var feig oppførsel fra Støres side, sier Høie.

Støre: - Husker ikke

- Det var kraftig ordbruk. Jeg husker ikke den situasjonen sånn, Bent Høie, repliserer Støre - og fortsetter:

- Forsterreduksjon er gjennomført ved norske sykehus i mange, mange år, og det er riktig at det ved inngangen til dette tiåret kom spørsmål om hva som er ens praksis. Vår holdning var, og det bekreftet også eksperter innen juss, at abortloven gir kvinner rett frem til 12. uke, også her.

Han gikk av i 2013.

- Lovavdelingen bekreftet dette, sier Støre, som er i harnisk over at abortloven strammes inn.

- Her bløffer Støre, det kan godt hende du på ditt kontor som helseminister tenkte at «loven er sånn», men du glemte å fortelle det.