Bent Høie gir seg som nestleder i Høyre

Bent Høie blir fylkesmann i 2021 og ønsker ikke gjenvalg i partiet.

Høyres valgkomité møttes onsdag klokken 10.30, melder TV 2.

Partiets tillitsvalgte hadde frist til i dag på å svare om de tar gjenvalg.

Valgkomiteens leder, Harald Furre, bekrefter overfor Nettavisen at Høyre-leder Erna Solberg og første nestleder Jan Tore Sanner gjenvalg og at nestleder Bent Høie ikke gjør det.

- Høyres valgkomité er glad for at Erna Solberg ønsker å fortsette som leder av Høyre. Hun er motivert for å lede partiet og landet frem mot en ny valgseier i 2021. Nestleder Bent Høie takker nei til gjenvalg, men fortsetter som helseminister. Også leder av Høyres Kvinneforum, Tina Bru, ønsker avløsning fra dette vervet, skriver Høyre i en pressemelding.

- Vi skal nå jobbe videre med å foreslå en partiledelse med tilstrekkelig kombinasjon av erfaring og ny energi, sier valgkomiteen i Høyres leder, Harald Furre. Foto: Heidi Schei Lilleås (Nettavisen)

- Fornøyd med at Erna tar gjenvalg

–Valgkomiteen er selvsagt svært fornøyd med at Erna ønsker gjenvalg, og går på med stor energi med tanke på å vinne stortingsvalget om to år. Vi skal nå jobbe videre med å foreslå en partiledelse med tilstrekkelig kombinasjon av erfaring og ny energi, og et mangfold som representerer Høyre som det brede og landsdekkende folkepartiet vi er, sier valgkomitéleder Harald Furre.

Bent Høie takker nei til gjenvalg, men fortsetter som helseminister.

Høyres 2. nestleder, Bent Høie takker nei til gjenvalg.

- Utrolig takknemlig

- Jeg tar ikke gjenvalg til Stortinget i 2021, og er utnevnt til Fylkesmann i Rogaland. Jeg stiller derfor ikke til gjenvalg som 2. nestleder i Høyre. Jeg er utrolig takknemlig for å ha fått muligheten til å være en del av Høyres ledelse i så mange år, og er veldig glad for å se at det er så mange flinke folk i partiet som kan overta, sier Bent Høie.

–Jeg vil på vegne av hele Høyre takke Bent for hans viktige innsats som nestleder for partiet i nesten ti år, og ikke minst hans brennende engasjement for enkeltmennesket, sier Erna Solberg.

Resten av medlemmene av Høyres arbeidsutvalg, nestleder Jan Tore Sanner, Torbjørn Røe Isaksen og Gunn Cecilie Ringdal stiller seg til disposisjon for en ny periode. Det samme gjør tre av de landsmøtevalgte medlemmene av sentralstyret, Erling Kagge, Mudassar Kapur, og Hanne Alstrup Velure. Janne Fardal Kristoffersen ønsker derimot ikke gjenvalg.