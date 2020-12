Bent Høie kan bli Årets navn 2020 i Nettavisen

Statsråden som vi har sett mer til enn statsministeren i 2020 kan bli Årets navn i Nettavisen.

Torsdag 12. mars kom norske myndigheter med de strengeste tiltakene i Norge siden krigen. Pressekonferansen ble avsluttet ved at statsminister Erna Solberg strakte ut en hånd i retning FHI-direktør Camilla Stoltenberg, en håndhilsen som ble avbrutt av helseminister Bent Høie.

Helt siden den gang har Bent Høie og resten av helsemyndighetene vært ansiktet utad for tre ting: Dårlige nyheter, nye begrensninger og tilsynelatende uendelige gjentakelser av de aller viktigste smitteverntiltakene. Sjelden har det nemlig vært en pressekonferanse uten påminnelser om å holde seg hjemme hvis man er syk, ha god håndhygiene, holde avstand og redusere kontakten med andre personer.

Stor tillit

Likevel viser spørreundersøkelser fra så sent som november at nordmenn fremdeles har høy tillit til norske myndigheter.

At regjeringen representerer Norges kamp mot koronaviruset er ingen selvfølgelighet. I Norge har det som regel vært Solberg, Høie eller justisminister Monica Mæland som har åpnet de til tider daglige pressekonferansene. Høie har hele veien vært sentral i kriseledelsen av Norge under pandemien.

I Sverige har man til sammenligning sett lite til helseminister Lena Hallengren eller statsminister Stefan Löfven, men i større grad sett og hørt statsepidemiolog Anders Tegnell lede pressekonferansene.

Akkurat som i vår er Norge i starten av desember igjen i ferd med å kjempe mot en ny bølge av koronaviruset, viser tall og grafikk fra WHO.

Frontfigur

Høie har til tider gått visuelt og pedagogisk til verks på pressekonferansene, for å få nordmenn til å forstå hva man bør gjøre og hvorfor.

17. juni hadde han med seg en meterstokk på regjeringens pressekonferanse, fordi han var bekymret for at meteren kunne bli en halvmeter i sommervarmen, et øyeblikk så ikonisk at det ble remixet til en sommerhit.

9. november hadde han med seg grafikk fra Belgia på regjeringens pressekonferanse, for å advare om skrekk-insidenstallene fra landet - tall som Norge med god margin klarte å unngå i ukene som fulgte siden.

Alt tyder på at Høie fremdeles vil være helseminister når vaksineringen starter i løpet av kort tid, og at han vil være en sentral skikkelse også i neste fase av denne pandemien.

Seks nominerte til Årets navn 2020

Nettavisen deler ut Årets navn til «den som som har påvirket Norge mest i året som gikk, og som kan komme til å påvirke landet vårt varig». Bent Høie er en av seks nominerte, og Nettavisens lesere inviteres til å si sin mening om hvem de mener bør får utmerkelsen, og får således en stemme inn i juryen som består av Nettavisens redaksjon.

Nominert 1: Maud Angelica Behn

Nominert 2: Bent Høie

Nominert 3: Kommer

Nominert 4: Kommer

Nominert 5: Kommer

Nominert 6: Kommer

Vinneren får en inngravert vase fra Magnor Glassverk, samt et diplom. Vinneren offentliggjøres med et større intervju mot slutten av året.

Tidligere vinnere av Årets navn i Nettavisen:

2015: Rasmus Hansen: - Det er såpass overraskende at det må få synke litt inn



2016: Julie Andem/Skam: «Den viktigste årsaken til at Nettavisen utnevner serien og kvinnen bak til årets navn er hvilken betydning den har hatt som påvirker av ungdoms selvfølelse»



2017: Erna Solberg: -Jeg merker meg at det finnes skråsikre kommentatorer, men jeg deler ikke den spådommen



2018: Folk kommer bort til Kevin Vågenes på gata og sier ingenting. Men så kommer det tre små ord.



2019: Trygve Slagsvold Vedums lederstil har gjort Senterpartiet til den største politiske vinneren de siste årene

Nettavisen deler dessuten pris til Årets sportsnavn, samt Årets spiller, unge spiller og trener i Eliteserien. Vinnerne offentliggjøres mot slutten av året.

Reklame Strømsjokket: Spotpris 29,76 øre - fastpris 4,90 øre