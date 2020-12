Bent Høie og Espen Nakstad orienterer om bruk av nye hurtigtester

Helsedirektoratet har bestilt i alt fem millioner hurtigtester.

Følg pressekonferansen direkte fra klokken 13.00 i videovinduet øverst

Helse- og omsorgsministeren og den assisterende helsedirektøren har tatt turen til teststasjonen på Aker sykehus i Oslo. For Nakstads sin del er dette hans andre tur til Aker sykehus på én måned. I starten av november var den assisterende helsedirektøren på plass for å snakke om utprøvingen av de nye hurtigtestene.

- Dette vil kunne gjøre utbruddshåndteringen mye mer effektiv, sa assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til Nettavisen utenfor Aker teststasjon.

Dette sa Nakstad om hurtigtestene sist han var utenfor Aker sykehus:



- De kommunene som nå har utbrudd, må noen ganger vente flere dager for å få avklart om testen er positiv. Med en slik hurtigtest kommer svaret i løpet av 20 minutter, forklarer Nakstad.

Slaktet i fransk studie

Da hadde myndighetene kjøpt inn tre millioner hurtigtester, men de har nå benyttet seg av opsjonen sin på ytterligere to millioner. Over én million av disse hurtigtestene sendes nå til landets kommuner, men innkjøpet har allerede mottatt en del kritikk. En fransk studie viste nylig at hurtigtestene ikke har mer enn 50 til 60 prosents treffsikkerhet.

Les også: Høie forsvarer bruk av hurtigtestene som blir slaktet i fransk studie

- Det vi ser i noen av de internasjonale studiene, er at de er basert på at folk tar testene selv. Da kan det være at resultatet blir som studien fra Frankrike. Men setter man det inn i et system der det er helsepersonell og retningslinjer for når de brukes, kan vi oppnå andre resultater. Det er det vi i Norge prøver ut, sa Høie.

Reklame NÅ: Gjør julegavekupp hos to friluftsgiganter